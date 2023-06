Haciendo referencia a fuentes del Ministerio de Gobierno, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales dijo este domingo que conoció que el Ejecutivo ha decidido “destrozarlo” este mes, por lo que teme que para ello se realice un montaje y hasta un atentado en su contra.

Ya en septiembre de 2022 había denunciado que existe un plan gubernamental en su contra, aunque en esa oportunidad había apuntado al Ministerio de Defensa y a algunos jefes de las Fuerzas Armadas. Entonces habló de un “Plan negro”, que fue rechazado desde fuentes oficiales.

Diez meses después, dijo que en una reciente visita que hizo a Cochabamba una “avanzada del gobierno” siguió el vehículo donde se encontraba. “No sé si era para amedrentarnos o para identificarnos”, afirmó.

Explicó que a ello se suma el control que le realizan ahora cuando viaja al interior o exterior del país, pese a que cuenta con un pasaporte diplomático en su condición de expresidente.

“Tengo información... este mes de junio el Gobierno va a destrozar a Evo, yo no sé si será con demanda, será con algún montaje (...) El Gobierno tiene un plan de cómo destrozar a Evo, no son chismoserías. Será montaje, será alguna demanda, será algún atentado, no sé”, afirmó en su programa dominical en Radio Kausachun Coca.

Contó que ahora, cuando viaja, revisan su equipaje y el de sus acompañantes incluso con canes antidroga, cuando no hacen lo mismo en casos tan graves como el reciente descubrimiento del envío de casi media tonelada de droga a España en un vuelo de la aerolínea bandera Boliviana de Aviación.

En este caso, reiteró que los verdaderos responsables continúan impunes y pidió que se emita una alerta migratoria contra algunos ministros, aunque no los identificó.

“Sería importante pensar seriamente que las autoridades que tiene que ver realmente con el tema de investigación sobre este tema del narcotráfico, no sé si corresponde a la Policía Nacional o al Fiscal General, un requerimiento de alerta migratoria. Yo pido públicamente para algunas altas autoridades del gobierno”, declaró.