Morales: “Habría que ser aliados de EEUU para tener más cultivo de coca y que estén calladitos”

Con relación al último informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, el expresidente y líder cocalero Evo Morales señaló este domingo que habría que ser “aliados de Estado Unidos (EEUU)” para tener más cultivos de coca y así “estén calladitos”. Manifestó que el país del norte no tiene moral para hablar de estos datos.

“El informe... no es la primera vez, Estados Unidos siempre ha tratado de manipular los datos. Como no somos su aliado estratégico, nos condena de todo y de nada. En Colombia, su aliado con inversión casi 100 millones de dólares y nuevas bases, el tema crece y crece, están cerca las 300 mil hectáreas de coca. Ahí no hay ningún comentario, ningún cuestionamiento. Habría que ser aliados de EEUU para tener más cultivo de coca y que estén calladitos”, sostuvo Morales en su programa radial Evo es Pueblo.

El jueves, dicho reporte fue difundido desde Washington. Dio cuenta que, en 2021, la producción de droga en el país no bajó y se mantuvo “estable”. Según el documento, ese año se registraron 39.700 hectáreas de coca con un potencial de producción de droga de 317 toneladas, mientras que en 2020 existían 39.400 hectáreas con un potencial de producción de 312 toneladas de droga.

Confirmó que Colombia encabeza la lista de productores de droga en 2021 con 972 toneladas, seguida de Perú con 785 toneladas. No obstante, se explica que ambos países bajaron sus cifras con relación a las estadísticas de hace dos años.