Morales insinúa que hijo del presidente Arce cometió irregularidades en YPFB

Morales agrego: “Nunca más hablé. Será verdad o no, no quiero meterme”.

“Hay mucho comentario del hijo del Presidente, le digo ‘hermano Presidente, estaba con Marianela Prada, la gente está hablando mucho de su hijo, por favor no sé si eso nos va a perjudicar’ y me dijo ‘no se meta en mi familia’”, dijo Morales, entrevistado en el programa Piedra, Papel y Tinta.

En respuesta, el aludido denunció a la periodista ante el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP) que después del proceso concluyó que Pando difundió “información imprecisa” y criticó el estilo de redacción.

Después, la periodista ofreció otra vez el derecho a la réplica por el artículo “Hijo de Arce negoció entregar la planta de urea a Petroquímica de Venezuela”.

“Te espero para la réplica, dónde y cuándo quieras. Con este motivo, sería bueno que aparezcas, porque estás borrado. Ya no tienes ni cuenta en el Facebook. En el internet no se te encuentra, no hay ni la sombra de una foto tuya. En las páginas oficiales de YPFB borraron todo rastro tuyo” comentó la periodista.

Morales ha difundido varios ataques al gobierno en los últimos meses, y tras una tregua, volvió a hacerlo desde el domingo pasado. Se ha estrellado con los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Defensa, Edmundo Novillo.