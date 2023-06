En mi vida he tenido el disgusto de conocerlo. Los dos, con un guion mal aprendido, dicen que yo, a 10 (personas) por un lado y a 10 personas por otro lado, les he pedido dinero para entrar al Gobierno Municipal, además porcentajes de dinero de su sueldo. Las incongruencias comienzan cuando ellos afirman que han trabajado conmigo en el Concejo como mensajeros, pero nunca han estado dentro de mi oficina y eso se puede comprobar con cámaras y el registro del Concejo. Además, refieren que los atiende en mi oficina una secretaria, pero no tengo secretaria. Y dicen que han trabajado conmigo en tiempo de campaña pegando afiches, cuando la nuestra fue la primera campaña que no pegó ni un afiche. Todo falso.

Es todo tan burdo que en la declaración confunden mi nombre y uno de ellos, el mismo día que hace la declaración, saca su carnet de identidad y con un solo apellido, pero además como si fuera de Potosí, pero en el segundo informe dice que es de Santa Cruz. También activa su teléfono ese mismo día. Y a esa persona la han buscado y no la encuentran por ningún lugar.

¿Podrían haber inventado una identidad?

De hecho, a eso estamos apuntando y estamos pidiendo el careo para que aparezca esta persona que parece no ser real. El otro declarante deja un mail con el nombre de una droga. Y en base solamente a estas dos declaraciones lograron una detención sin notificación. En realidad, yo me presento de manera voluntaria como testigo, pero dicen que hay peligro de fuga, que no tengo trabajo conocido, que no tengo casa, entonces hay que hacerle una orden de aprehensión. Esto marcaría un precedente de que cualquier autoridad o ciudadano, con dos declaraciones sin ningún sentido, puede ir directamente a Palmasola.

¿Por qué cree que el caso avanzó hasta la detención domiciliaria si dio esos argumentos?

Hay un tema de orden partidario porque antes de que comiencen con esta presión, yo hice denuncias muy fuertes sobre el Gobierno Municipal, tanto en el cordón ecológico, como en el arroyo Los Sauces, que tiene que ver con la nueva Santa Cruz y los proyectos de Novillo, y sobre cómo el Gobierno Municipal cruceño ha ampliado la mancha urbana para favorecer a esos proyectos. Y lo más fuerte es que denuncié que Johnny Fernández está haciendo la carretera Tundi-Las Peñas en el área rural, donde el alcalde compró terrenos con palos blancos. Es una carretera rural que no va a ningún pueblo. Además, él tiene una quinta ahí, donde hace juerga semanalmente, tiene una pista de terix para sus autos y cabañas.

¿La quinta está a su nombre o de terceras personas?

De terceras personas, pero él va para allá todos los fines de semana. Hice la denuncia y vino mi detención. Pasé dos noches en celda, sucedió la audiencia, tengo arresto domiciliario, estoy arraigado, tengo que presentarme una vez por semana. Tenemos una treintena de denuncias congeladas por la Fiscalía contra Johnny Fernández y su gestión y no avanza nada, sin embargo, la denuncia con dos declaraciones falsas en contra mía, avanza en un santiamén. Hay una protección del Gobierno nacional y de la justicia hacia Johnny Fernández.

¿Esta protección tiene que ver con la supuesta alianza que existe con el MAS?

Para nosotros no es supuesta, la vemos reflejada en el Concejo Municipal, donde han vulnerado nuestro derecho a que ejerzamos la Presidencia y la Secretaría de del Concejo Municipal, algo ganado mediante elección. También lo vemos en la protección del MAS a través de la justicia y la Fiscalía. Hay un rodillo en el Concejo Municipal, donde entre cuatro concejales de la UCS y dos del MAS, aprueban todo lo que sea y tapan todo lo que sea de Johnny Fernández. De hecho, tengo otros cinco procesos por mi trabajo de fiscalización.

¿Y cómo hace para defenderse si es concejal suplente y gana un sueldo de poco más de tres mil bolivianos?

Yo en realidad no recibo un sueldo ni beneficio, recibo solamente un bono de 3.900 bolivianos que es el único ingreso económico que tengo, justamente por la carga que implica para mí responder a este trabajo de fiscalización. Además, me hago cargo de mi hijo como papá luchón. Es muy complejo para mí, sin embargo, me alcanza para vivir con lo básico y lo mínimo. Tengo que agradecer a los abogados que me han ayudado ad honoren, pero hay trámites y gastos que se tienen que hacer, para lo que he tenido que hacer chicharrón, ya lo vengo haciendo como cuatro veces para poder pagar mis procesos. De frente le he dicho a la ciudadanía que no me alcanza mi sueldo, pero que sé trabajar.

¿Cuántos de los casos que usted ha denunciado han llegado han llegado a la Fiscalía o solo se quedan en medios? Se lo recuerda por ejemplo por el caso de las bandas.

Antes de las bandas inclusive tuve muchos casos con indicadores de éxito que no siempre terminan en un papel, como proteger la plaza de mi barrio, luego nos uníamos para temas específicos como la protección del Zoológico Municipal. Los casos de corrupción grandes y más conocidos comenzaron con las bandas, luego las vallas en uso de espacios públicos y contratos nefastos para el Gobierno Municipal con la empresa MAHS y de ahí las fuentes municipales y otros. Mi característica es meterme con temas estructurales, por ejemplo, el cordón ecológico, donde estoy planteando leyes de abrogación porque la exalcaldesa Sosa otorgó espacio dentro del cordón ecológico a empresarios para que construyan, una ilegalidad absoluta. El señor Fernández usa el Ejecutivo para congelar nuestros proyectos de ley, nuestras denuncias, nuestras abrogaciones y encima usa Transparencia para tratar de callar a los concejales. Él es un monstruo, un pulpo con el poder del municipio, pero nosotros lo hemos tenido en jaque, porque le hemos devuelto la honorabilidad al Concejo Municipal. Antes eran 11 personas que levantaban al unísono la mano, ahora tenemos fiscalizaciones y casos que se les están cayendo como el gran contrato de la basura.

¿Y usted no tiene miedo? ¿No mide las consecuencias?

Sí, se tiene miedo siempre, es falso creer que el miedo no está presente. Hace muchos años lo decía Roberto Gómez Bolaños, quien personificó al Chapulín, que el verdadero superhéroe no es la persona que no tiene miedo. Superman no puede ser un superhéroe común y silvestre porque le rebotan las balas porque tiene mirada con rayos láser y vuela; pero el verdadero héroe es el que tiene miedo, mucho miedo, pero todos los días se levanta y lo enfrenta, aunque su escudo sea un corazón, como en el Chapulín Colorado. Para mí, ya no es una opción dejar de pelear porque no puede ser más honesta la pelea cuando tiene que ver con la incidencia en tu vida y la vida de tus hijos y ahora soy servidor público, además. Por supuesto que me da miedo, que me amenazan, que me meto con gente a cuyos bolsillos gordos estorbo y por supuesto que me meto con gente que está muy relacionada con la Policía, con el Gobierno Municipal, con el Gobierno nacional, facciones que buscan presionar a Santa Cruz para que deje de ser la punta de lanza en la defensa de la democracia en el país.

¿Usted se considera un héroe o un justiciero?

No, me considero un ciudadano en el Concejo porque, a pesar de ser servidor público, tengo 10 años de activismo ciudadano, y la única razón por la que estoy ahí es para acortar los tiempos. Yo no quería ser concejal, pero entré a ser concejal porque, para pelear con el monstruo, a veces hay que hacerlo desde los intestinos para lograr resultados más rápido. Entonces, no me considero un héroe, un superhéroe ni quiero ser un caudillo, que quiero contagiar el coraje suficiente para que las nuevas generaciones se den cuenta que para pelear con el monstruo hay que hacerlo de los intestinos.

¿Cuál es su concepto de la justicia?

La justicia está atravesando su peor momento. La cooptación, el uso de la justicia como en este momento lo están haciendo conmigo. He tenido que explicarle a mi hijo que voy a ir preso por hacer las cosas bien. Sobre esa base, qué confianza puedo tener en la justicia si el arresto domiciliario ha hecho que la ciudadanía festeje (por no haber sido llevado a la cárcel), así de mal estamos. Dos declaraciones falsas y la gente está festejando un arresto domiciliario de 24 horas, demás arraigo y todo. No hay nada que festejar, estamos jodidos. Nosotros hace años estamos repitiendo que vivimos una dictadura, un gobierno totalitario, pero, el tema es que, si no laburamos en este momento de cara al Bicentenario al 2025, esto se va a prolongar 100 años más.

¿Cree que para el 2025 existe alguna esperanza ya sea para la oposición o para la ciudadanía?

Yo creo que más que para la oposición, es una esperanza para la ciudadanía. La ciudadanía ha estado muy firme, hemos sacado dos millones de personas en un cabildo. Hemos logrado, a partir de un fraude, hacernos respetar con el gobierno de Evo Morales, sin embargo, la ciudadanía ha sido traicionada por liderazgos de este lado. Hay muchos logros de la ciudadanía que se van encaminado, pero tiene que haber gente con credibilidad, que no traicione a la ciudadanía. Tal vez suena lejano, pero también puede ser cercano ante la inminente catástrofe que vamos a tener en calidad de vida, es decir, sin diésel, con hambre, sin dólares, se va a complicar todo, entonces va a volver más rápido de este proceso.

¿Quiénes han traicionado?

Nosotros venimos de un fraude, es decir, le robaron a Gary Añez la Alcaldía y de ahí entramos ocho concejales, cuatro titulares y cuatro suplentes, pero a estas alturas solamente quedamos cinco concejales. Parte de nuestra bancada se ha acercado mucho al oficialismo y eso nos ha dejado todavía con una pelea mucho más cuesta arriba, sin embargo, no imposible.

También hay líderes cruceños que han sido perseguidos y ahora con Fassil se dice que viene otra arremetida. ¿Cómo ve esa situación?

Evidentemente, la mira está puesta en Santa Cruz, que es lo que el Gobierno no puede controlar. Tiene que ver con el relato de que fue golpe y van a enganchar a Fassil con el golpe, pero los cruceños no podemos aceptar que por 10 o 30 corruptos nos sindiquen a todo un pueblo de corrupción, cuando el que han propiciado esa corrupción y ha trabajado junto con esa corrupción ha sido el mismo Gobierno en beneficio de ciertos urbanizadores. Lo que hacen es un ataque geopolítico a Santa Cruz porque durante los 36 días la gente que vino a avasallar tierras se ubicó la zona del acuífero y, a un lado está la refinería y al otro lado la Guardia. Y, la gente del MAS nos hizo el cerco con un bloqueo en la Guardia y tomaron la refinería y al medio estaban los acuíferos. La nueva Santa Cruz, todos los proyectos del Gobierno están apuntando hacia esa parte de la ciudad, donde está el proyecto de Novillo y ¿acaso esos proyectos inmobiliarios no tienen que ver con el banco Fassil?. Yo no voy a defender a empresarios corruptos, pero voy a defender a Santa Cruz porque el pueblo cruceño no es corrupto. Entonces ojo al piojo.