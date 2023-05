Siendo capitán, Prado Salmón dirigió el 8 de octubre de 1967 la operación que terminó con la captura del Che y parte de su grupo guerrillero. Ese día, en la mañana, recibió información que daba cuenta que el grupo irregular estaba en una quebrada.

Acto seguido, Prado Salmón montó la operación con unos 70 hombres. “Cercamos el área, hicimos el registro y se produce el combate y la destrucción del grupo guerrillero en su mayor parte, y la captura de su jefe y de otro integrante de la guerrilla”, es el relato que hizo Prado Salmón, que está registrado en el libro Labrado en la memoria del periodista Harold Olmos.

Entre los libros que Prado Salmón escribió están Hormando, un constructor de la democracia, Los Fajardo, una saga, y La guerrilla inmolada, sobre la guerrilla del Che, obra que tuvo varias ediciones y fue traducida al inglés, portugués e italiano.

En 2017, afirmó que la cúpula del partido comunista de Cuba mandó al Che “a morir a Bolivia” porque ya no lo toleraba. “Después de tantos años lo que se ha desentrañado es que finalmente al Che lo mandaron a morir aquí. Se libraron de él. Esa es la realidad. (Fidel) Castro se libró de él. No tanto porque él quería, sino porque la cúpula del partido comunista cubano ya no lo toleraba por su carácter y su forma de ser impulsiva”, comentó Prado Salmón, en una entrevista con EFE, que fue difundida en varios medios.

Egresó de la academia militar en los años 50. En 1967 era capitán del regimiento Warnes de Caballería en Santa Cruz cuando emergió la guerrilla del Che. Tras retirarse de la vida militar, fue embajador en Inglaterra y México.