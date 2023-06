“En vez de llamar a la unidad, él (García) está hablando cosas que no debe hablar, dice que en el congreso no van a participar los funcionarios públicos, que no van a participar las autoridades y eso no es así. Nuestros hermanos están trabajando, son del instrumento y tienen que hacer acto de presencia en todo momento, ampliados y congresos”, señaló.

Asimismo, Galean indicó que aún no es momento de hablar de candidaturas, y que éstas se definirán luego del congreso del partido en octubre.

“Hoy no es momento de hablar de candidaturas, primero vamos a un congreso y ahí veremos quiénes van a ser nuestros representantes a las elecciones nacionales de 2025”, acotó.