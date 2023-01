Human Rights Watch (HRW) es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que, según su sitio oficial, está conformada por unos 400 miembros situados en todo el mundo. Cada año, esta organización publica más de 100 informes sobre los derechos humanos en 90 países, entre ellos Bolivia. Justamente, esta semana se ha conocido el informe mundial 2023, en el que se menciona que el gobierno de Luis Arce ha fracasado en el objetivo de reformar la justicia.

El director asociado para las Américas de HRW, César Muñoz, está a cargo del seguimiento de Bolivia y otros países de la región desde Brasil, donde tiene su oficina. En esta entrevista con Página Siete habla de las preocupaciones respecto al país, tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

¿Cuál es la situación de los DDHH en Bolivia según el último reporte y el seguimiento que hace HRW al país?

Nos preocupa la situación de derechos humanos en Bolivia y hay algunos temas que seguimos con gran inquietud. Uno es el problema crónico del país por la falta de independencia judicial y esa situación es muy grave porque tiene un impacto en la protección de los derechos humanos y en la propia estabilidad del sistema político boliviano. También está la cuestión de la violencia contra la mujer, que está en niveles altísimos; y otros temas como la libertad de expresión, porque ya común que haya agresiones a periodistas durante manifestaciones. También está la situación de periodistas que son perseguidos en el sistema judicial, las condiciones de detención de las prisiones bolivianas, donde hay enorme hacinamiento y un índice elevado, de los más altos en la región, de la prisión preventiva.

¿Cuál es el seguimiento que se hizo a la detención del Gobernador de Santa Cruz en cuanto a derechos humanos, garantías y debido proceso?

La detención del Gobernador de Santa Cruz es preocupante y también el proceso penal contra él, porque una vez más estamos viendo el uso de un tipo penal excesivamente amplio en la ley boliviana, que es el tipo penal de terrorismo y que se ha convertido, lamentablemente, en un instrumento contra opositores. Eso lo vimos en la época de Evo Morales con el famoso caso terrorismo, un caso en el que hubo enormes irregularidades de debido proceso; en la época de Jeanine Añez, que se usó contra el propio Evo Morales y sus colaboradores, cuando no había pruebas de que hubiera cometido actos de terrorismo; y ahora lo hemos visto usado contra Jeanine Añez, contra exministros de su gobierno y contra el gobernador Camacho. Este tipo penal se está usando para castigar actos que, según estándares internacionales, no son terroristas; pueden ser otro tipo de acciones, pero que no deben considerarse terrorismo. Y luego está la cuestión de la prisión preventiva, que, según los estándares internacionales, tiene que ser la excepción y no la regla. La prisión preventiva no debe aplicarse en casos en que la persona tiene un trabajo fijo, tiene arraigo; la regla tiene que ser la libertad porque hay presunción de inocencia, y aquí tenemos una persona que claramente tiene un trabajo fijo, es el Gobernador de Santa Cruz elegido por los ciudadanos, tiene un arraigo indudable en su ciudad, tiene familia, parece realmente excesivo el uso de la detención.

¿Eso quiere decir que estamos ante un ciclo de venganzas políticas en Bolivia?

El problema es que hay unas debilidades estructurales en el sistema judicial boliviano, que hace que tanto el Ministerio Público como los jueces sean vulnerables a presiones externas. Entonces, no es una cuestión de ideología de los jueces, es que el sistema judicial históricamente ha estado al servicio de quien está en el poder, puede ser de la derecha o de la izquierda, y eso es extremadamente grave y muy preocupante, y no ha habido un esfuerzo de reforma porque, para quien entra al poder, es muy conveniente tener un sistema judicial subserviente.

¿Qué se debería hacer con la justicia para lograr su independencia?

El presidente Arce prometió una reforma de la justicia. Cuando estaba en campaña dijo que los jueces y fiscales no deberían responder a presiones externas, que debían ser independientes e imparciales. Llegando al poder repitió con su Ministro de Justicia que iban a hacer la reforma, pero en realidad ha habido muchas palabras, y no ha habido ningún hecho concreto, no tenemos ninguna medida concreta para reformar la justicia. Esta reforma tiene que ser resultado de un diálogo amplio con todos los sectores; una reforma de la justicia no es una reforma que puede hacer el Gobierno solo, ni que es conveniente que lo haga solo, tiene que ser un pacto nacional de reforma a la justicia. El diagnóstico de los problemas de la justicia está ahí y es certero, lo que falta es la voluntad política para hacerlo.

El Gobierno está impulsando las elecciones judiciales para este año, esto implica que no se hará una reforma antes y estos magistrados se quedarán otros seis años. ¿Qué opina sobre eso?

Las elecciones judiciales, en el pasado hemos visto muchísimos problemas con eso, porque este proceso se ha manipulado políticamente para colocar en las listas a personas favorables a quien hace la lista en la Asamblea. Ése ha sido un sistema que no ha funcionado en Bolivia y no solamente con el MAS. Si se va a hacer una elección que no resulte en la independencia de los jueces, vamos a tener la continuación del mismo problema.

Ustedes han hecho seguimiento al informe del GIEI sobre los hechos de 2019. ¿Cuánto de eso se ha cumplido?

El informe del GIEI es muy importante y fue muy positivo que se hiciera, porque fue la única investigación real, porque no ha habido de la Fiscalía, de lo que ocurrió en 2019. Una de las recomendaciones fundamentales fue hacer la reforma de la justicia, que está pendiente; y hacer investigaciones completas, efectivas, imparciales de las muertes ocurridas en 2019 y que se haga justicia, y eso también está pendiente, no ha habido justicia para las víctimas. Se cumplió la creación de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones a nivel internacional, que está en la comisión interamericana, pero el informe del GIEI también preveía la creación de un mecanismo nacional con organizaciones de la sociedad civil boliviana, y eso no se ha creado. Al Gobierno parece que no le interesaba.

Los casos que se están juzgando hasta ahora tienen que ver con hechos políticos y no con la muerte de las víctimas de Sacaba y Senkata. ¿Qué opina sobre eso?

Es extremadamente frustrante que estemos a más de tres años de las masacres de Sacaba, Senkata, de las muertes en Montero, en Pedregal, de los ataques a los autobuses en Potosí, un enorme número de casos de violencia y torturas que ocurrieron en El Alto, donde las víctimas eran algunos partidarios del MAS y otros contrarios, pero que todas esas víctimas y sus familiares están esperando justicia aún. Eso es inaceptable, ahí es donde se tendría que enfocar los esfuerzos, a hacer una investigación para encontrar a los responsables, a quien disparó, pero también a quien dio la orden y permitió que eso ocurriera.

Para eso se necesitarían dos tercios de votos del Congreso, pero la oposición no quiere dar esos votos para enjuiciar a Añez. ¿Cómo ve el papel de la oposición en esto?

No sólo a Añez, hay que investigar a los policías. En el caso de Sacaba y Senkata hay mucha evidencia que apunta a que fueron las fuerzas de seguridad las que cometieron los abusos. Esas personas, que usaron la fuerza de forma desproporcionada, tienen que ser juzgadas, después sus comandantes y seguir la cadena de mando. Y si llega a Añez o no, se tiene que determinar en una investigación imparcial.

A propósito de Añez, el Gobierno ha anunciado que va a seguirle juicio en la vía ordinaria por esos hechos, pero el procedimiento boliviano establece un juicio de responsabilidades. ¿Qué opina sobre eso?

Cualquier proceso contra Añez o contra cualquier persona en Bolivia tiene que regirse a la ley boliviana y el Estado de Derecho, no se puede crear reglas especiales o cambiar las reglas porque interesa, se debe aplicar la ley en un juicio imparcial. Añez fue una presidenta interina, se tiene que aplicar la ley según lo establece para una expresidenta interina.