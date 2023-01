Autoridades sanitarias confirmaron ayer la muerte de Erwin Chávez Durán, el hombre que perdió un ojo tras la represión policial de los manifestantes en Santa Cruz, el primer día de enero. Cívicos y opositores piden que la Policía sea investigada por este hecho y organismos exigen que se investigue la muerte para dar con los responsables.

La Caja Petrolera, centro médico donde se encontraba internado desde el 1 de enero, informó que el hombre perdió la vida después de sufrir un paro cardiaco previo a la realización de nuevos estudios de salud.

De acuerdo con el testimonio de la familia de Chávez, el hombre ni siquiera se encontraba en la protesta cuando fue abordado por los uniformados. El ahora fallecido se había trasladado desde Portachuelo para la celebración de Año Nuevo y se disponía a subir a un motorizado cuando fue confundido por los efectivos. “Él estaba de transeúnte, estaba muy lejos de la zona. Sintió que venía algo y volteó, eran dos policías en moto y sintió el impacto en la cara. Él no estaba participando (en las protestas)”, sostuvo Ana Lourdes Ibáñez, esposa del afectado, días atrás a un medio televisivo.

Chávez perdió la vida a causa de un paro cardíaco, de acuerdo con el informe emitido por la Caja Petrolera de Salud, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

“Al momento el paciente con paro cardíaco se encuentra sin signos vitales, con medidas de resucitación cardiopulmonar. Se continúa con el RCP por más o menos 30 minutos, por lo que se lo declara óbito a las 10:50. Tenemos el certificado médico de defunción que es emitido por la Caja Petrolera de Salud en la que señala las causas de la defunción: el choque cardiogénico, embolia pulmonar e infarto agudo de miocardio (corazón)”, detalló anoche Ríos en una conferencia de prensa.

La autoridad pidió que no se politice el deceso del ciudadano Chávez. Pidió, además, que se investigue por qué el paciente salió con un familiar del centro de salud en un vehículo particular y no así en una ambulancia.

Chávez iba a someterse a una tomografía, sin embargo, en el camino se indispuso y se quedó inconsciente. En dos semanas había sido sometido a cuatro cirugías y antes se hizo una tomografía en la que se detectaron múltiples fracturas en la mandíbula y el piso del globo ocular. Los galenos detectaron “restos de pólvora” en el órgano.

El viceministro agregó que el resultado de la autopsia señala que el ciudadano falleció de un “infarto agudo de miocardio y tromboembolia pulmonar”, que va en concordancia con los informes médicos.

De acuerdo con la autoridad, el Ministerio de Gobierno solicitó a la Policía y a la Fiscalía una investigación para esclarecer el caso. “El señor Chávez sufrió un impacto de un objeto contundente el 1 de enero, y desde que se tomó conocimiento, como Ministerio de Gobierno, nuestro hermano Eduardo (Del Castillo) ha solicitado de forma previa a la Policía Boliviana una investigación formal, que ha sido iniciada de oficio y además formalizada ante el Ministerio Público el 4 de enero”, manifestó.

Las reacciones

El director asociado de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, lamentó la muerte del ciudadano Edwin Chávez después de la violenta represión policial a las manifestaciones que se registraron en Santa Cruz, tras la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

“Bolivia: Lamentamos la muerte de Edwin Chávez, que perdió un ojo durante las protestas en Santa Cruz. Él relató a su mujer que sintió el impacto cuando se volteó a mirar a una motocicleta con policías”, señaló Muñoz a través de sus redes sociales.

Recomendó la realización de una investigación independiente de este caso. “Es necesaria una investigación independiente del caso”, remarcó.

El pasado miércoles, Human Rights Watch (HRW) emitió el informe mundial de Derechos Humanos (DDHH), en la que hizo referencia al fracaso de la reforma judicial en Bolivia.

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su solidaridad con la familia del fallecido y dijo que esta muerte es resultado de la decisión del gobierno de Luis Arce de reprimir las protestas de la población cruceña.

“Mi solidaridad con la familia de Edwin Chávez y con el pueblo cruceño. Este hecho es el resultado de la decisión del gobierno de Luis Arce que optó por la represión y la persecución contra quienes, en demanda de derechos y democracia, protestan pacífica y legítimamente”.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lamentó el deceso de Chávez. “Expresamos el pésame a la familia del señor Edwin Chávez Durán. Una víctima más de este Gobierno dictatorial y de la represión policial. Es lamentable el suceso, vamos a ver qué inventa o a quién acusa el Gobierno de este fallecimiento, que es completamente culpa de la Policía que actuó de forma violenta, al mero estilo del Gobierno”, señaló Calvo en rueda de prensa. Pidió al Gobierno que no busque “segundos culpables”.