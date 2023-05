Román Loayza, antiguo cofundador del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció la creación de una tercera facción del partido azul para terciar en las Elecciones 2025 con el nombre de IPSP (Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos). El dirigente, que además tildó de “mentiroso” a Evo Morales, anticipó que iniciará un recorrido por todo el país para conformar la nueva alternativa.

“Tenemos dos años y vamos a tramitar la personería jurídica con IPSP que ha sido manejado como florero, pero IPSP está en el campo y la ciudad, no tiene jefes, ni dueños, ni comandantes, el pueblo es dueño y si no nos dan personería jurídicas vamos a ir con agrupaciones ciudadanas. Para mí ya no hay ni Cuba, ni Venezuela, ni Evo porque IPSP es el pueblo”, ratificó Loayza, de 75 años de edad. El hombre, que fue fundador y disidente del MAS, anunció que irá a los nueve departamentos para conformar la nueva alternativa política.