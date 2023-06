“Queremos advertir que hay algunas personas que, con la finalidad de perjudicar la investigación, de distorsionar (...), están haciendo una serie de conjeturas y especulaciones, lo cual me parece que no es prudente. Lo que sí hay que pedir a las autoridades tanto de la Policía como de la Fiscalía hacer toda esta labor con la mayor eficiencia”, dijo la autoridad a los medios de comunicación.

Al respecto del caso, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó hoy que pedirá a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) apoyo para identificar puntos de seguridad vulnerables en los aeropuertos del país, para evitar el envío de droga.

Por este caso ya existen ocho personas detenidas en la cárcel cruceña: el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BOA; Diego V. U, funcionario de BOA; Freddy Ch. G., funcionario de BOA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier; y Lenny R. L., operadora de la Aduana.