La ministra de Trabajo, Verónica Navía, dijo que el salario del presidente Luis Arce está “congelado” en 24.252 bolivianos. Agregó que ése el techo salarial del mandatario y que no cuenta con bono antigüedad.

Ayer, Página Siete publicó una nota en la que se detalla que el sueldo de Arce, con el incremento salarial y el bono antigüedad, que corresponde a los trabajadores por norma, subirá a 28.599 bolivianos.

Este medio, antes de publicar la nota se comunicó en reiteradas oportunidades, el pasado viernes y sábado, con el Viceministerio de Comunicación, dependiente del Ministerio de la Presidencia, pero no hubo respuesta.

Navía dio su versión del tema en entrevista con el canal estatal. “Que fija este decreto (...), fija el congelamiento de salario para el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y directores generales. El presidente de Bolivia desde el 2019, no ha ganado más de 24.252, no le llega el incremento (...) no se le incrementa ningún centavo desde el 2019 ni por bonos de antigüedad”, aseveró.