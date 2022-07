El vicepresidente, David Choquehuanca, participó en el XIX aniversario de creación del municipio de Taraco, en el que sostuvo que se necesitan líderes que sean leales a su pueblo, que respeten las decisiones de las bases, que no engañen y no se dejen engañar, según una nota de prensa de ese despacho.

“El aymara no se doblega porque somos piedra, no van a poder con nosotros, nos quieren dividir, pero ya no nos vamos a dejar engañar; necesitamos líderes que no engañen a su pueblo ni que se dejen engañar, que respeten lo que las bases deciden”, recalcó la autoridad.

El evento se llevó adelante la mañana de ayer, en el municipio de Taraco, provincia Ingavi del departamento de La Paz.

En esa actividad, Choquehuanca reafirmó que los bolivianos debemos conocer nuestra historia y recordó a Eduardo Leandro Nina Quispe, quien nació en ese municipio y fue el primer maestro indígena, quien además buscó la unidad de los aymaras.

“Leandro Nina Quispe ha organizado escuelas clandestinas y andaba con su wiphala, quería despertar a nuestro pueblo, ya no quería que nuestro pueblo sea explotado, engañado, excluido, quería levantar a los aymaras... y los jóvenes tienen que alimentarse del pensamiento de Leandro Nina Quispe. Necesitamos conocer nuestra historia”, dijo Choquehuanca.