Nina niega participación en farras en predios de la ABC y procesará al diputado Arce por difamación

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, negó que haya participado en farras en dos departamentos de la estatal en Cochabamba, por lo que anunció un proceso contra el diputado del MAS, Héctor Arce, por difamación y calumnias.

“De manera personal, como Henry Nina, me reservo también mi derecho de iniciar acciones legales que correspondan, porque se me acusó, me difamó, me calumnió, se me volvió a mellar mi dignidad y se me insultó mucho a mi persona, de manera alevosa, por medios de comunicación y redes sociales de este señor diputado Héctor Arce”, señaló Nina en conferencia de prensa.

La reacción se da luego de que el diputado Arce denunció que Nina y funcionarios públicos convirtieron dos departamentos de la ABC, ubicados en Cochabamba, en un boliche y motel para farras y excesos con mujeres.

El legislador expuso fotos de las botellas de bebidas alcohólicas, registros de las personas que ingresaron, testimonios de los vecinos que alertaron de esos excesos, e incluso mostró preservativos para sostener que a esos predios incluso se llevaba a mujeres para tener relaciones íntimas. Además, detalló que algunos de estos actos habrían ocurrido en navidad.