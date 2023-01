La grieta dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) rebrota en la palestra pública, luego de que el viernes el presidente Luis Arce se reuniera con sectores de ese partido y anunciara una movilización y concentración para el 22 de enero para conmemorar un año más del Estado Plurinacional.

La dirección nacional del MAS, que es presidida por Evo Morales, se pronunció al respecto y manifestó que no fue invitada a esa reunión. Sostuvo, además, que los actos del 22 deberían ser organizados por esa directiva.

“Esta acción se suma a la larga lista de acciones ejecutadas desde el Poder Ejecutivo y la Vicepresidencia del Estado y que ponen en evidencia, una vez más, una actitud divisionista”, se lee en el pronunciamiento que emitió la dirección nacional del partido azul.

En ese comunicado, además, se señala que no basta jurar lealtad a ese frente político si por detrás operan para dañar la unidad del “movimiento popular”.

“No basta con hablar de unidad y de jurar lealtad a la militancia del MAS-IPSP, en los discursos oficiales, mientras que por detrás se opera para atacar a la unidad del movimiento popular y no se actúa de manera orgánica ni en consonancia con los estatutos de nuestra organización”, se indica en el documento.

El secretario de la Comisión Orgánica del MAS, Miguel Mendoza, lamentó que el viernes el presidente Arce no mencionara a la dirección nacional del MAS en la convocatoria para la celebración del 22 de enero.

“Lamentablemente, en esta conferencia de prensa no se menciona a la dirección nacional en la convocatoria. Es muy lamentable para nosotros. Ahí estamos viendo discriminación hacia el MAS-IPSP, un alejamiento del MAS-IPSP del Gobierno, del hermano Luis Arce Catacora, es muy lamentable”, aseguró.

El dirigente también sostuvo que dentro del Ejecutivo hay quienes impulsan la división. “Estamos viendo que en el interior de la gestión de Gobierno hay personas, hay autoridades que están impulsando esta división (...). La dirección nacional del MAS-IPSP es el principal impulsor de la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia”, manifestó.

Mendoza también se refirió a las recientes denuncias que efectuó de forma pública Morales de que supuestamente cívicos y un alto jefe militar buscarían eliminar al exmandatario. En ese marco, el dirigente pidió garantías al Ejecutivo.

“Tenemos que pedir que el Gobierno nos dé garantías para que el hermano Evo tenga seguridad y su vida no corra peligro”, afirmó, antes de advertir que harán responsable al Gobierno “si algo le ocurriera” a Morales.

Respecto a esas denuncias, la senadora del MAS Virginia Velasco aseguró que son falsas. “Yo creo que son falacias, son mentiras. Yo creo que no veo eso, creo que hay una desesperación del compañero Evo Morales, con todo respeto. No me parece que esté transmitiendo cosas que no viene al caso”, expresó.