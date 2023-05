“Pedir a la población que tenga absoluta certeza, que desde este despacho ministerial no se hace absolutamente ningún cobro ni ninguna relación extraña o extralegal con algunas personas que sean de otras instituciones”, declaró Navia.

“Las malas intenciones que tengan de involucrar al gobierno del presidente Lucho Arce, incluso en este tipo de actos, las desmentimos profundamente. El Ministerio de Trabajo tiene el objetivo fundamental de proteger los derechos de los trabajadores en todo el país. No es una agencia de empleos. No es un lugar donde venga la gente a buscar trabajo. Este Ministerio no se dedica a acomodar gente en otras instancias gubernamentales”, sostuvo la autoridad laboral.

La ministra de Trabajo también aclaró que no tiene ningún relacionamiento directo o extralegal con abogado o director de alguna otra instancia pública para hacer cobros irregulares como se señala en las versiones que circulan en las redes sociales, las que también hacen referencia a un supuesto tráfico de influencias.

“No cobramos por cargos, no hacemos ese tipo de relacionamiento con otras personas y si estuvieran haciendo en nuestro nombre por favor ayúdennos a denunciar”, sostuvo la autoridad.

Navia también aclaró que nadie está autorizado para hablar en su nombre ni a nombre de los jefes departamentales o regionales de trabajo.

“Basta de dejarse engañar. Nadie, absolutamente nadie ni la jefa departamental de Cochabamba, Cinthia Lozada, aquí presente están autorizados para hablar en mi nombre por muchas fotos que presenten conmigo. Vuelvo a decir, así sea familiar mío o familiar ajeno no está autorizado para hablar en mi nombre”, concluyó.