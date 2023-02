El lunes, el diputado del MAS Renán Cabezas, de la facción evista, planteó una ley para elegir de manera interina a altas autoridades judiciales. Agregó que aquella sería una medida alternativa, puesto que prevé que la oposición trabará el proceso de preselección en el Legislativo. El partido azul no cuenta con los dos tercios requeridos.

“Ni siquiera está elaborada la convocatoria a selección de candidatos, tampoco se instalaron las comisiones mixtas. Antes de eso, no podemos adelantar nada, esta sugerencia son ideas un poco desubicadas y en el transcurso del tiempo hay alguna imposibilidad, se verá otras opciones”, afirmó.

El diputado masista Rolando Cuéllar manifestó que no hay posibilidad de hacer una ley corta, puesto que eso iría en contra del procedimiento establecido en la Constitución. Expresó que se debe elaborar una buena convocatoria y todas las fuerzas políticas deben participar.

“No es posible una ley corta, no es una vía, no puede haber una ley corta cuando está enmarcada en la Constitución la selección y elección de autoridades del Órgano Judicial. Debe haber convocatoria, hay que cumplir todos los requisitos, en este momento no es viable la ley corta”, sostuvo.

La jefa del bancada del MAS Santa Cruz, Deisy Choque, indicó que no puede emitir un criterio sobre este tema, puesto que ni siquiera fue abordado el asunto en reunión de bancada. No obstante, calificó la propuesta como la opinión de un miembro del MAS que no es la voz de todo el partido.