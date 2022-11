No hay acuerdo por la fecha del censo y oposición apunta a la división del MAS

Las tres fuerzas que tienen representación en la Cámara de Diputados no llegaron a acuerdos en torno a la fecha del censo y la oposición apunta a la división del Movimiento Al Legislativo (MAS). La sesión prevista en la Cámara Baja para abordar el tema fue suspendida, debido a que en la Comisión de Constitución no llegaron a acuerdos en torno al proyecto censal.

Luego de instalar la sesión, declarar cuarto intermedio y varias horas de incertidumbre, esa comisión reanudó su sesión a las 20:50. El debate se extendió hasta casi la medianoche, y nuevamente se declaró cuarto intermedio. Se prevé que la sesión se retome esta jornada, a partir de las 11:00.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, suspendió la sesión del pleno camaral que estaba prevista para las 17:00 de ayer, porque ningún proyecto de ley sobre el censo cuenta con su informe de comisión.

En esa instancia, hay tres proyectos al respecto. El primero, del MAS, que refrenda el Decreto Supremo 4824 que emitió el presidente Luis Arce y que fija la fecha del censo para 2024; el segundo, de Comunidad Ciudadana (CC) y el tercero de Creemos. Los dos últimos apuntan a que el censo sea en 2023.

El jefe de bancada de CC, el diputado Enrique Urquidi, dijo que el tratamiento de los proyectos se empantanó y responsabilizó a la falta de voluntad del MAS y a su pugna interna.

“El escenario de bloqueo en el que estamos en este momento es de entera y exclusiva responsabilidad del MAS, por su inexistencia de voluntad política y lo que es peor por sus conflictos internos que seguramente están repercutiendo hoy en este bloqueo y en este escenario de incertidumbre”, aseguró.

En tanto, el diputado Erwin Bazán, de Creemos, manifestó que las dos bancadas de oposición tienen una postura definida, pero que el problema es la disputa del MAS. “Al parecer, en el MAS no se ponen de acuerdo. En Creemos y en CC, tenemos una posición definida y estamos firmes para defender esa posición, pero los disensos al interior del MAS, hoy, perjudican a todos los bolivianos”, afirmó Bazán.

Dentro del MAS, uno de los bandos, el evista, no está a favor de aprobar ningún tipo de proyecto respecto al censo.

“No hablemos de toda la bancada (del MAS), no todos pensamos igual. Por ejemplo, yo tengo una posición muy diferente. Para mí, no se debería tratar ninguna ley, con respecto al censo, porque no corresponde al Legislativo, esto compete al Ejecutivo”, aseguró Patricio Mendoza, diputado evista, integrante de la comisión.

En cambio, el bando afín a Arce está a favor de aprobar un proyecto, pero enmarcado en el decreto 4824. “No pueden querer estos diputadillos (opositores), que se creen la gran cosa, querer modificar un decreto supremo que ya existe, querer poner una fecha para simplemente salir bien con su población. Dejen de mentirle, díganle la verdad. Díganle que mientras haya un decreto supremo, el poder legislativo no puede emitir otra fecha”, aseguró Deisy Choque, jefa de bancada del MAS Santa Cruz.

En cambio, en las filas de la oposición (CC y Creemos) se apunta a aprobar una ley con fecha del censo en 2023.

El diputado de CC Carlos Alarcón, integrante de la Comisión de Constitución, informó que esa fuerza incluso presentó un proyecto alterno, con un solo artículo, para facilitar el consenso.

“El único punto de divergencia sería el de la fecha y ese puede pasar tanto a la votación de la comisión como de la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Anoche, tras la reinstalación de la sesión de la Comisión de Constitución, los diputados Bazán y Mendoza se enfrascaron en una dura discusión que casi llega a los golpes.

La diputada de oposición Luciana Campero identificó que “la radicalidad” del MAS hace que sus legisladores no quieran tomar en cuenta ninguno de los proyectos, más que el presentado por la bancada azul. La legisladora agregó que ese partido busca “meter todo en un solo artículo”: la fecha, y las disposiciones de la redistribución de recursos y escaños.

El diputado opositor Oscar Balderas, integrante de la comisión de Constitución, sostuvo que el país merece una propuesta concertada. Manifestó que los cuatro puntos clave para CC son la fecha (2023), que los resultados sean establecidos como oficiales y no preliminares como señala el decreto, el que se garantice la redistribución de los recursos y escaños y el saneamiento del padrón electoral.