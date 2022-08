No hay denuncia del robo a Evo y en el MAS reflota la tensión

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló ayer que no hay ninguna denuncia formal sobre el robo del celular del expresidente Evo Morales. En tanto, ese hurto reflotó la tensión dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El robo habría ocurrido el domingo, jornada en la que se llevó adelante el cierre de campaña del candidato del MAS para alcalde del municipio de La Guardia (Santa Cruz). A la actividad, además de Morales y dirigentes, asistieron la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y Del Castillo.

“Hemos pedido un informe correspondiente a la Policía Boliviana y no se ha presentado ninguna denuncia por el hurto de algún teléfono celular en el cierre de campaña en el municipio de La Guardia. Por tanto, estamos esperando que acudan a las instancias correspondientes para iniciar las investigaciones que manda la normativa legal”, aseguró el ministro de Gobierno.

Del Castillo se pronunció al respecto luego de que Morales lo aludiera al señalar que el hurto de su celular se produjo en un acto en el que se contaba con su presencia y la de su seguridad. “No quisiéramos pensar que es parte de un ataque planificado para perjudicarnos”, aseguró el exmandatario.

Ayer, nuevamente, Morales se refirió al tema al señalar que aparte de robarle su celular, también le hurtaron dos celulares a su asistente. El exmandatario indicó que espera que el robo no sea premeditado. Del Castillo insistió en que no hay ningún tipo de denuncia formal al respeto.

Mario Seña, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, comentó que espera que con las pesquisas se identifique a los culpables y subrayó que no cree que desde Presidencia haya habido la intención de robar el dispositivo.

“Con la investigación esperemos que se encuentre el celular, para identificar quién ha sido el malhechor en realidad y que no se tergiverse esa situación. De hecho, no puede ser y no creemos, además estamos seguros, de que haya una intencionalidad de poder robar el celular desde la Presidencia. No creemos eso”, aseveró.

“Enemigos internos”

El diputado oficialista Héctor Arce manifestó que dentro del MAS hay “enemigos internos” que quieren dañar la imagen de Morales. En ese marco, afirmó que el robo del celular no es para venderlo, sino para acceder a la información que contiene.

Entre los “enemigos internos”, Arce identificó al exviceministro Freddy Bobaryn, a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce, y al diputado Rolando Cuéllar.

“Ahí está Freddy Bobaryn, que escribía una serie de artículos, exviceministro. Ahí está Angélica Ponce, que es ejecutiva de la institución Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, o Rolando Cuéllar. Es gente que busca dañar a Evo Morales. Y probablemente, no estoy diciendo que son ellos, probablemente es esta gente que también de una u otra forma quieren dañar la imagen de Evo Morales”, aseguró Arce.

El diputado Cuéllar, que se identifica con el ala renovadora de MAS, expresó que Morales está “desesperado” por ganar protagonismo y le sindicó de supuestamente hacer un “autorrobo” de su celular con el fin alcanzar ese objetivo.

El senador Leonardo Loza del MAS comentó que Morales asiste a diferentes actos sindicales, orgánicos y políticos, y ésta es la primera vez que sufre un robo.

“Ojalá, la Policía pueda ayudar, porque como es un hombre que tiene vigencia política en el país, tenemos constancia e información que hay muchos interesados en hacer caer a Evo Morales. Quizás algunos pueden utilizar de mala manera”, expresó el legislador.