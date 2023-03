Después de más de un mes del escándalo que surgió cuando protagonizó un hecho de tránsito en estado de ebriedad, el dirigente del MAS Reynaldo Ezequiel reapareció para hablar sobre el hecho y aseguró que no mató ni robó, sino que se emocionó, y que el alcohol a veces juega malas pasadas.

“A veces uno cuando está en la edad de la juventud se emociona, me tocó, me sirve de experiencia. Uno tiene que pedir disculpas, ser humildes. Pido disculpas a toda la ciudad, toda vez que de alguna u otra manera he podido afectar su seguridad (...). No hay que jugar con el alcohol, el alcohol a veces te juega una mala pasada y eso. Yo no he matado, no he robado a nadie, me he emocionado”, expresó Ezequiel durante una entrevista en DTV.