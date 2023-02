El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pidió cortar una grabación que se realizaba mientras daba un taller de formación política en las zonas tradicionales Yungas Chapare.

En el taller, Morales explicaba a sus oyentes sobre la lucha que impulsa contra el capitalismo y el imperialismo, y pidió no dejarse confundir con personas que dicen que, si tienes dos casas o dos autos, Evo te quitará una.

“Cuando hablamos, compañeras y compañeros, de capitalismo, somos anticapitalistas que estamos hablando contra esos ricos del mundo, no estamos hablando contra la propiedad privada, hay que aclarar, porque os quieren confundir, Evo nos va a quitar sus tierras, si tienen otras casas, yo me hacia la burla, no me graben por favor, yo me hacia la burla por la prensa...”, refirió Morales durante un taller de formación política antiimperialista trasmitido por radio Kawsachun Coca.