“No protegeremos a nadie”: evistas y arcistas piden indagar caso Céspedes

La legisladora indicó que dejan el caso en manos de la justicia, para que sea ese órgano del Estado el que defina. Agregó que una vez que se constituya la Comisión de Ética de la cámara de Diputados, esa instancia “también tiene que tocar este tema de oficio”.

Choque expresó que de comprobarse que el audio es fidedigno, Céspedes deberá solicitar una licencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ello mientras se lleven adelante las pesquisas.

“Creo que, por ética, lo más conveniente es que pueda solicitar una licencia mientras continúan las investigaciones”, expresó la legisladora arcista.

En esa línea, la diputada del MAS Estefanía Morales subrayó que los delitos que cometen las autoridades electas son a título personal, y no a nivel de partido. Como Choque, Morales indicó que la justicia debe investigar el caso, y, por otro lado, aseveró que no protegerán a nadie.

“Los delitos que cometen las autoridades electas son personales, no tienen por qué dañar a un partido. No se puede levantar nombres. Que sea la justicia que investigue y nosotros no vamos a proteger a nadie. Aquí es corrupto no solamente el que recibe, sino es corrupto el que da, así que se tiene que castigar a todas las personas (que se escuchan) dentro de este audio”, aseguró.