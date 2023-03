Desde República Dominicana, donde se celebra la Cumbre Iberoamericana, el canciller chileno, Alberto Van Klaveren, evitó este viernes referirse a las siete propuestas que planteó el presidente Luis Arce, por el Día del Mar. Sin embargo, el diplomático señaló que en el encuentro se buscará avanzar en “intereses comunes”, como el tema de la migración.

“Estamos fortaleciendo ese espacio. Hay muchos temas en el que hay intereses comunes, incluso ya los comenzamos a mencionar, y lo dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece conveniente ni oportuno”, afirmó Van Klaveren, en contacto con la prensa.

En pasados días, Van Klaveren informó que este fin de semana se reuniría con los cancilleres de Bolivia, Rogelio Mayta, y de Venezuela, para tratar el tema de la crisis migratoria.