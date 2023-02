El secretario Político de Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Fulguera, observó a la labor de los ministros Eduardo Del Castillo (Gobierno), Iván Lima (Justicia) y Jeyson Auza (Salud). Agregó que en un ampliado nacional tomarán “cartas en el asunto”.

“El ministro de Justicia, el ministro de Gobierno, el ministro de Salud y algunos otros ministros no saben qué es el proceso de cambio, no han vivido, no les ha costado nada.”, manifestó Fulguera, en contacto con la prensa.