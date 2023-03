“Nos vamos a defender, hoy vamos a estar a las 14.30 para asumir nuestra defensa como corresponde, no nos vamos a escapar. Lo único que digo: Rolando Cuéllar usted dijo que soy un criminal, un delincuente, sicario, que soy parte de una organización criminal, hasta dijo que soy el padrino de matrimonio del alcalde, algo que no es cierto”, aseguró en conferencia de prensa.

“En esta denuncia no se tiene los suficientes elementos para argumentar para que se presuma que sí se ha cometido delitos. No existen las pruebas que se cometieron daños económicos, porque no hay una auditoría que se haya realizado por el FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva), como ente ejecutor”, señaló el legislador evista.

El político observó el cómo se actúa con “celeridad” a la velocidad de un “rayo” cuando se trata de su persona, ya que cuando él denunció casos de corrupción no se actuó de la misma forma. Reprochó que hasta lo fueran a notificar a su despacho, en la Asamblea Legislativa.

Sobre la represa, obra relacionada con la denuncia, Arce indicó que el anterior alcalde hizo el estudio a diseño final y que él consiguió el dinero para construir la obra, misma que se inauguró en 2021, ejecutada por Emagua, por lo tanto, “no tiene nada que ver”.