“A este grupo no le gusta mostrar los avances del Presidente (Arce), es cuando se les escucha decir: ahora sí nos van a conocer, te vamos a matar”, comentó.

Mencionó que son cerca de 20 personas, que conforman lo que llamó como una “organización criminal”, a quienes no les gusta que hablen en Potosí sobre la gestión que hace el presidente Luis Arce.

“Un grupo entró de manera directa, junto a unas mujeres que ahora están detenidas y me dijeron: ‘tú eres el Abelardo, ahora nos vas a conocer... hay que matarlo’. Así ingresaron estas personas para pegarme y matarme”, relató el legislador en contacto con DTV.

Ante la consulta del por qué lo quieren matar, Colque respondió que no conoce a las personas, y que sólo pudo identificar a las dirigentes de las Bartolinas Sisa, Ada Vargas y Zenobia Huarayo, además de otro señor, al que identifica como Tomás y otro de apellido Nina.

Aseguró que ante la agresión que sufrió, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía. “Hay videos de cómo han actuado, más bien que estuvieron la prensa y presenciaron todo esto. El tema era eliminarme, no pegarme, porque no dejaban de golpearme, porque me pateaban constantemente. Estas dirigentes constantemente van al Chapare para reunirse con el expresidente Evo (Morales)”, mencionó.

Por ejemplo, citó que el exmandatario está en campaña política y por eso hace recorridos. En el caso de Potosí, en días pasados llegó a Uncía.