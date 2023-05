“Se necesitaba 96 votos para los dos tercios y hay 87 votos con la comprobación del voto, y no existiendo el voto de dos tercios para la censura, se desecha la censura”, manifestó el vicepresidente del país y presidente nato de la ALP, David Choquehuanca.

En sala se encontraban presentes 144 legisladores (116 diputados y 28 senadores). La votación para optar por el orden del día puro y simple no alcanzó la mayoría que significaban 72 votos, sólo 45 de los presentes apoyaron esta opción.

La segunda opción tampoco alcanzó los dos tercios de votos que significaban 96 votos, pero solo se contabilizaron 79 y se desató el desorden en solicitud del voto nominal.

“Usted no está aquí para direccionar, menos para manipular, en este momento quien nos está llevando a esta chacota es quien conduce esta Asamblea”, reprochó el diputado Gualberto Arispe, en medio de discusiones entre legisladores masistas y opositores. Sugirió proceder por voto secreto o nominal, esta última sugerencia recibió el respaldo.

Mediante el voto nominal se contabilizaron 18 votos a favor de la censura del ministro Montaño en el Senado y 69 en Diputados, que en total sumaron 87 votos.

El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, aseguró que no se logró la censura por culpa de algunos de sus colegas de la oposición que no asistieron a la sesión. Dijo que son “flojos” porque no vienen a trabajar.

“Los opositores no vienen a trabajar y por eso no se censura (...) Son más de ocho diputados opositores que no vienen a trabajar”, indicó, alegando que solo faltaban algunos votos para conseguir la censura.

La interpelación

Durante aproximadamente tres horas el ministro Edgar Montaño respondió a 43 preguntas sobre los servicios de transporte aéreo y aeroportuario.

Entre algunas de las respuestas Montaño resaltó que 39 de los 41 aeropuertos en territorio boliviano son controlados por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), cuyo costo de mantenimiento supera los 40 millones de bolivianos.

También señaló que en Naabol se tiene 279 trabajadores administrativos y 1.135 operativos. En comparación de Aasana que tenía 215 administrativos y 683 técnicos, y en Sabsa 146 administrativos y 699 operativos.

Sobre los vuelos cancelados informó que en 2021 se registraron 286 de 30.406 y destacó que representan menos del 1%. Asimismo, sostuvo que sobre las reprogramaciones en 2021 se registraron 3.490 vuelos demorados de los 30.406 que se realizaron ese año y 5.577 reprogramaciones de los 35.846 vuelos en 2022.

Durante la interpelación a Montaño, algunos legisladores de la oposición lanzaron aviones de papel a la autoridad, en protesta por los incidentes recientes registrados recientemente en Boliviana de Aviación (BOA). También se registraron silbidos y gritos contra el ministro.