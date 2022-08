Oficinas públicas vacías y funcionarios marchando en horario laboral; Alcón dice que pidieron vacación

Personal de los ministerios de Obras Públicas, de Desarrollo Rural, de Gobierno, de Planificación, de la Cancillería y de YPFB, entre otras, entidades públicas, afirmaron que fueron obligados a participar de esta movilización y pidieron no ser identificados para evitar represalias.

El concejal Lucio Quispe afirmó que al menos 50 funcionarios del Concejo Municipal de La Paz, todos militantes del partido oficialista, no se presentaron a trabajar.

“No me gusta hacer este tipo de observaciones, pero el personal del Concejo Municipal no está trabajando, hay un desierto en las oficinas. Son unas 50 a 70 personas que no están trabajando”, señaló en contacto con Panamericana.

Mientras que los servidores públicos del ministerio de Obras Públicas, del bloque denominado “Guerreros Azules”, salieron a marchar y a fotografiarse en las calles junto al ministro Édgar Montaño.

Este grupo descendió desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto rumbo a la sede de gobierno.