El exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Omar Aguilar manifestó que los opositores “están de vacaciones” y que en las elecciones de 2025 se quedarán sin espacios, puesto que no tienen incidencia en la agenda pública ni política.

“Hoy la oposición está de vacaciones, están de turistas, lo que no prevén los opositores es que en 2025 no habrá espacio para ellos, no tendrán espacio político electoral, incluso en términos territoriales. Sus líderes como Carlos Mesa, (Luis Fernando) Camacho, Tuto Quiroga, incluso los posibles nuevos liderazgos se quedarán con un mínimo caudal electoral”, aseveró.

Aguilar indicó que la oposición cree que las disputas internas del oficialismo los fortalecerán para los comicios generales. Explicó que está peleas se convirtieron en una fortaleza porque coparon la agenda mediática y pública, y “dejó invisibles a los opositores”.