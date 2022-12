“En el discurso de ellos no hay nada disruptivo, no hay una alternativa a lo que predomina el MAS. Ninguna de estas siglas pudo articularse a nivel nacional. Mesa creo que solo ganó un par de municipios después de perder las elecciones, Demócratas un solo concejal, Costas solo ganó la gobernación de Santa Cruz, Camacho ganó pocos municipios después de perder las elecciones y Doria Medina nunca ganó una elección, son figuras desgastadas”, sostuvo.

El politólogo José Orlando Peralta manifestó las figuras de oposición son políticos que no tienen proyección nacional y tampoco trascendieron. Además señaló que el MAS, a estas figuras, ya les ganó en los diferentes comicios generales, desde el 2005, porque no tiene estructura y bases sociales.

En el caso de Comunidad Ciudadana (CC) no menciona un proyecto federal, pero si una alternativa en base a una propuesta. En tal sentido, la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Senado, Andrea Barrientos, resaltó el liderazgo de Carlos Mesa. Añadió que como alianza política trabajan en un “proyecto a largo plazo, en base a propuestas” y no a figuras.

Peralta declaró que los políticos son el “ejemplo palpable de la personalización de la política, con pequeños nichos electorales”. También prevé que con la división de la oposición nuevamente gane el oficialismo en las elecciones del 2025.

El cientista político Carlos Cordero argumentó que la fragmentación de los líderes de oposición fue la gran ventaja que tuvo el MAS, fortalecido y estructurado, en comicios presidenciales. Recodó que en la política, a los largo de la historia, nadie quiere jubilarse y el claro ejemplo son los liderazgos que se articulan por separado.

“Estos liderazgos no tienen un discurso integrador. Tuto Quiroga, Doria Medina, elección que hay se han presentado. Camacho no tiene proyección fuera de Santa Cruz, por su discurso radical y regional en el censo. La tendencia histórica es la fragmentación de la oposición, el desencuentro de los líderes de la oposición, le dan una gran ventaja al MAS. La oposición a pesar de sus fracasos no se unen”, cuestionó.

Cordero expresó su duda sobre las pugnas internas del oficialista y que estos vayan divididos a las elecciones del 2025. Por lo cual, exhortó a los líderes de la oposición empezar a entenderse, despojarse de sus intereses personales, para mostrar una alternativa unida y no vayan divididos a ser derrotados.