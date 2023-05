La oposición política comparó a la región del Chapare, Cochabamba, con el Estado de Sinaloa, México, tras la balacera que protagonizaron narcotraficantes y el hallazgo de varias factorías de droga. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron esa comparación, pero consideran un precedente funesto el que un grupo de narcotraficantes haya recuperado la droga que les fue secuestrada por la Policía.

“El Chapare ya es una republiqueta, está fuera de control, hemos visto que ni siquiera funcionarios del Gobierno pueden estar y parece ser que el Estado allá no tiene control, tal como ha venido sucediendo los últimos años”, señaló el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Óscar Balderas. Dijo que esa situación muestra que “hay una similitud” con Sinaloa, donde no hay presencia de la autoridad ni respeto a las leyes.

La reacción surge luego de que un grupo de narcotraficantes emboscó y disparó a una patrulla antidroga el martes, recuperando la droga que les fue secuestrada en la localidad de Paracti, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare. Además, el fin de semana, el Gobierno informó que en sólo tres días desmantelaron siete laboratorios de cristalización y 27 fábricas de pasta base de cocaína en el Trópico de Cochabamba, en “el operativo antidroga más grande de la historia”.

Ante esa situación, el legislador opositor hizo la comparación con Sinaloa, una región marcada por la inseguridad a raíz de la presencia de cárteles de la droga.

Llamó a la reflexión al Gobierno, considera que la seguridad ciudadana esta venida a menos, por lo que exigió acciones concretas

Por su lado, el senador del MAS, William Torrez, rechazó esa comparación entre el Chapare y Sinaloa y lamentó que la oposición maneje esa línea discursiva, en vez de dar propuestas.

“En el Chapare no es que no hay presencia del Estado, hay autoridades llamadas por ley, lo que tiene que hacer el Ministerio de Gobierno es hacer un ajuste a las políticas públicas de lucha contra el narcotráfico, no es posible que haya una suerte de relajamiento, tiene que haber mecanismos de mayor efectividad y control”, manifestó.

Sin embargo, Torrez expresó su preocupación de que un grupo de narcotraficantes haya atacado a los policías y recuperado la droga que les fue secuestrada. Acotó que ese accionar es grave y no puede volver a ocurrir en el país.

“Es grave que los narcotraficantes estén sentando un precedente funesto de recuperar droga después de haber sido ésta incautada por la Policía”, indicó.

El senador señaló que este tema tiene que llamar la atención sobre todo al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a quien pidió informar esta situación y mejorar los controles en la lucha antidroga, porque no puede ser que los narcos están más armados y preparados que la misma Policía.

“Este tema tienen que llamar a la reflexión, pero además llamar la atención de las autoridades, fundamentalmente del ministro de Gobierno que es de quien depende la policía, algo está pasando mal, y eso no puede ocurrir”, mencionó.