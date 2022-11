Oposición critica a Arce por omitir el tema censo en su informe y el MAS lo justifica

Tras la presentación del informe presidencial, parlamentarios de oposición criticaron al mandatario Luis Arce Catacora por no haber tocado el tema del censo, lo calificaron como un “agravio” y aseguraron que “ningunea a Santa Cruz”. En cambio, un legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) justificó esa situación y dijo que se dio prioridad a la gestión.

“No haber mencionado el censo es un agravio, es un desatino, el presidente nos muestra que lejos de gobernar, solamente se dedica a presidir la crisis y el caos”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca.

Similar postura mostró la diputada María José Salazar, quien aseguró que Arce es un “presidente nulo” y que además sigue pensando que es ministro de Economía.

“El presidente sigue pensando que es ministro de Economía y no presidente, el país se está incendiando y él no tocó absolutamente ninguno de los temas importantes coyunturales y por supuesto ha sido una ofensa para todos los cruceños que no se haya tocado el tema censo. El presidente es un presidente nulo, no hay más”, enfatizó.

Al respecto, la diputada de CC, Luisa Nayar, sostuvo que el mandatario “ningunea a Santa Cruz”.

“El discurso de Luis Arce es la muestra clara de que ningunea a Santa Cruz y la demanda de los bolivianos que exigimos censo 2023 sí o sí. No hay abrogación, no hay fecha y las mesas técnicas son un engaño. No subestimes las pititas como lo hizo tu jefazo Evo Morales”, posteó Nayar en redes sociales.