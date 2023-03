“Solicitamos que la conducta del señor Joel Hernández no pase inadvertida y que su autoridad, como Secretario General, ordene la apertura de un proceso disciplinario dentro de la Comisión de Ética de la OEA y en su caso se determina la sanción correspondiente por el ilícito cometido y la afectación provocada a la imagen independencia y objetividad de la CIDH”, se lee en la carta firmada por senadores y diputados de Creemos.

“Me permito solicitar a su autoridad en mi calidad de diputado nacional de Bolivia que pueda considerar un pronunciamiento público de contraste a la acción del comisionado Hernández para sentar un precedente de que los actos del señor Hernández no necesariamente reflejan la postura oficial de la secretaria general de la OEA”, remarcó Ormachea.

El Ministerio de Justicia realizó ayer un acto de desagravio en favor de quienes fungieron como vocales del TSE en las elecciones 2019 y estuvieron acusados en el caso fraude. El hecho generó duras críticas y se observó la parcialidad en la visita de los representantes del organismo internacional.

En redes sociales, el expresidente Tuto Quiroga recordó con un video de archivo que los exvocales a quienes se les hizo un acto de desagravio fueron destituidos por el expresidente Evo Morales y se anuló las elecciones generales de 2019.

“Comisionado Joel Hernández de la decadente y vergonzosa CIDH: 10-Nov-19 el expresidente (Evo) Morales, después de recibir auditoría electoral de OEA que él mismo exigió, anunció que anulaba elecciones -por el fraude- y destituyó a las autoridades electorales del TSE en Bolivia”, manifestó en un texto.

Asimismo, el expresidente y líder de CC, Carlos Mesa señaló que la CIDH debe una explicación por la participación del Relator Joel Hernández en un acto político.

“La participación del Relator Joel Hernández en un acto político que pretendió negar el fraude del MAS y sus cómplices, fue desacertada y cuestionable éticamente. Pone en duda la imparcialidad y respeto que esa Comisión le debe al país. La CIDH nos debe una explicación”, tuiteó Mesa.

Del mismo modo, el ala evista del MAS aguarda que el comisionado Hernández brinde las explicaciones correspondientes y espera que el ministro de Justicia, Iván Lima, no le haya hecho “incurrir en un error”.

“Él tendrá que explicar en qué condición participó, qué fue a hacer en este acto. Lo ideal hubiera sido que se reúna con ellos, para conocer el acto, pero creo que no es saludable que él haya participado en un acto de desagravio, creo que por ahí hubo una entrega de certificados, no me parece bien, pero en todo caso él tendrá que explicar”, señaló el diputado Hector Arce.

Por su parte el senador Leonardo Loza manifestó: “Ojalá el señor Lima no haga incurrir en algún error a este comisionado, sin embargo este comisionado tiene su agenda y libreto, tiene los temas a quien visitar, como visitar, a donde ir, no creo que sean niños para equivocarse, pero ojalá el señor Lima como está acostumbrado a incurrir en errores no este haciendo incurrir en un error a este comisionado”.