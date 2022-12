Arcistas y evistas allanan el PGE con la oposición al margen; en 2023 habrán 7 feriados largos; e inspección técnica vehicular acaba el 17 de diciembre. Le presentamos algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- Evistas y arcistas allanan el PGE y la oposición queda relegada

Luego de llegar a un acuerdo, arcistas y evistas allanan el Presupuesto General del Estado (PGE) y buscan la vía para aprobarlo, ello tras que la semana pasada fuera rechazado en su estación en grande, en Diputados. Al menos dos rutas barajan en ese sentido: apelar al recurso de la “Comprobación del voto” o recurrir a la “reconsideración” de la votación.

La oposición, no obstante, queda al margen, dado que desde sus filas indican que mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tenga predisposición de conversar, de forma sensata, no hay nada que aprobar.

- En Cuba, Arce dice que la democracia está en riesgo y respalda a Cristina y a Castillo

Desde Cuba, el presidente Luis Arce sostuvo que la democracia boliviana “continúa en riesgo” por grupos violentos que no respetan el voto y pretenden instaurar “nuevas formas de golpes”. El mandatario también expresó su respaldo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión, y a Pedro Castillo, destituido de la presidencia de Perú tras un fallido golpe.

- 2023 trae 7 largos fines de semana

En menos de tres semanas acabará 2022 y 2023 vendrá con siete fines de semana largos: tres feriados que caen en domingo y que se trasladarán a los lunes, tres que caen justamente en lunes y el Viernes Santo.

- En Cochabamba se reportan 4.500 ha avasalladas y en Santa Cruz un desalojo

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) reportó ayer que “delincuentes” avasallaron y tienen en su poder 4.500 hectáreas (ha) de tierras productivas en ese departamento. Entre tanto, en Santa Cruz la Policía intervino a otro grupo de personas que habían tomado tierras fiscales en la localidad Uruguayito II, en el municipio de Concepción, donde se aprehendió a dos personas.

- Expertos ven poco útil funcionamiento de los 13 radares

Ante el anuncio de que la empresa Thale entregará después de seis años el sistema de radares, expertos afirman que éstos serán poco útiles para el control aéreo boliviano debido a al menos cuatro carencias para su aprovechamiento. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reiteró ayer que el sistema integrado de radares será entregado en pleno funcionamiento.

- Inspección técnica vehicular acaba el 17; hay 8 requisitos

La Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Boliviana confirmó que la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2022 terminará indefectiblemente este sábado 17 de diciembre en todo el país, por ello, se dispuso ampliar el horario de atención de 8:00 a 18:00 en todos los puntos. No tener deudas por infracciones de Tránsito, que las placas estén legibles, el certificado de propiedad del RUAT y la licencia de conducir vigente, son algunos de los siete requisitos.

- Nicol salió bachiller 2 días antes de ser asesinada

Dos días antes de ser asesinada, Nicol S., de 18, salió bachiller de una unidad educativa de la comunidad Hardeman del municipio cruceño de Montero. Ella tenía el sueño de ser ingeniera petrolera. Su agresor y expareja, Vicente, de 24 años, aprovechó este acontecimiento para acercarse a ella y luego cometer el delito.