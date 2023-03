En la misma alianza de Creemos, el diputado Fernando Ayala anunció un segundo proyecto. “Presentaremos una propuesta para que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) participe como veedora del proceso de selección junto a otras instituciones internacionales y así tengamos un proceso de preselección transparente y una justicia imparcial”, indicó. No confirmó cuándo lo presentarán.

Bazán detalló que la propuesta de esa alianza emergió de los cabildos cívicos nacionales. “Como parlamentarios nacionales vamos a defender este planteamiento de ley, que si bien aún no tiene número, pero ya entró a la Comisión de Constitución”, complementó.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Cochabamba y CC presentarán cada un proyecto para la reglamentación de las elecciones judiciales que comprende la inclusión de una comisión de notables y una Ley de Garantías para que ese proceso sea imparcial y no supeditado al Gobierno.

Beramendi añadió que la ALP deberá “seleccionar a los postulantes en base a la calificación realizada por esta comisión técnica, garantizando así la independencia política de los postulantes seleccionado”. CC, Creemos y juristas independientes alertaron el jueves de que el reglamento del MAS busca que los preseleccionados tengan “el único mérito de ser afines al Gobierno, olvidándose de la idoneidad, probidad y trayectoria”, precisó el diputado de CC, Enrique Urquidi.

Urquidi informó que este sábado terminarán en esa alianza el proyecto de Ley de Garantías para que no sea la ALP la elija a los preseleccionados. “Para nosotros el tema central no es precisamente el reglamento, desde nuestro punto de vista la preselección no la debe hacer la Asamblea, sino una comisión de notables con trayectoria en cada departamento”, anticipó. En esa comisión se pretende invitar a universidades, colegios de abogados y otras instancias.