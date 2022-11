Oposición y líderes cruceños cometieron al menos 5 desatinos en torno al censo

Esa acción hizo que no se llegue a una solución rápida del conflicto. Ese 22 de octubre comenzó el paro, medida que hoy cumple 34 días. El Gobierno, a nivel de ministros, jamás volvió a sentarse en una mesa de diálogo sólo con la dirigencia cruceña.

2) Conminatoria: El cabildo del 13 de noviembre dio un plazo de 72 horas para que los demás departamentos se unan al reclamo cruceño de censo en 2023.

El analista político Gregorio Lanza indicó que la dirigencia cruceña no logró entender a occidente, y que su sesgo regional y autoritario generó que no haya adherencias. “No lograron entender al occidente y al resto de las regiones y que cada una de ellas tiene sus tiempos. El sesgo regional y autoritario de la dirigencia cruceña ha provocado que otras regiones no se sumen”, enfatizó.

3) Insistencia en la fecha 2023: La dirigencia cruceña y líderes de la oposición insistieron con censo en 2023, pese a que el cabildo del 13 de noviembre aceptó, de forma indirecta, que el censo sea en 2024 al instruir la gestión de una ley para garantizar que los resultados, en materia de recursos y de escaños, se apliquen antes de los comicios de 2025.

El líder de CC, Carlos Mesa, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con fecha del censo para 2023. De igual forma, legisladores cruceños y el propio comité interinstitucional proyectaron una norma con la fecha en 2023.

“Mesa y Camacho son dos liderazgos que no tienen ninguna perspectiva política, y en una acción oportunista salen ante los medios y uno presenta por separado un proyecto de ley”, aseguró Lanza.