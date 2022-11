Oposición y una facción del MAS aplauden la Ley del Censo; evistas dicen que traerá miseria a algunas regiones

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley del Censo, opositores y una facción del MAS expresaron su apoyo a la norma porque consideran que pacificará el país; en cambio, desde el ala evista del partido azul aseguran que esa ley traerá miseria a algunas regiones.

El diputado de Creemos, Andrés Romero, aplaudió la aprobación de la norma en la Cámara baja y señaló que esta es un ejemplo de consenso entre las tres fuerzas políticas del país, además aseguró que las promesas de redistribución de recursos y escaños serán cumplidas, ya que la Ley se antepone a cualquier Decreto Supremo.

“Ha primado la cordura, la responsabilidad con el Estado boliviano, por el sacrificio colectivo que está ejerciendo la ciudadanía en el departamento de Santa Cruz, creo que esa deposición de actitudes de parte de las tres fuerzas políticas el loable. De repente de no es la ley que quiere Creemos, no es la ley que quiere Comunidad Ciudadana (CC), de repente no es la ley que quisiera el MAS y probablemente no sea la ley que exigía la ciudadanía, de lo que si estamos seguros es de que existe la ley y esta se antepone a cualquier Decreto Supremo”, indicó

Una posición similar tiene su colega Juan José Jáuregui, del MAS, quien dijo que con la Ley se ha mostrado la voluntad del partido gobernante para acelerar los procedimientos y se ha atendido las preocupaciones de los sectores sociales que reclamaban certidumbre sobre el Censo 2024.

“Con esta norma lo que se hace es ratificar y hacer imperativa aquella labor de remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y este ente, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) lo que tiene que hacer es proceder a la redistribución de los escaños departamentales y el proceso de la reconfiguración de las circunscripciones en los casos en los que correspondiese. Con esta norma yo creo que ya se habría atendido la preocupación de los sectores, yo creo que hemos mostrado la voluntad del MAS para acelerar los procedimientos”.