Opositores allanan por tercera vez las metas del oficialismo en el Legislativo; Desbaratan una narcored en Brasil y BOA aparece en un gran envío en España; y La investigación del caso Colodro seguirá sin la familia y entre denuncias de injerencia política. Página Siete le presenta algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- Opositores allanan por tercera vez las metas del oficialismo en el Legislativo

La elección del Defensor del Pueblo en septiembre de 2022, la aprobación de la Ley del Oro con respaldo de legisladores “tránsfugas” y la ratificación del ministro Iván Lima con un voto de Comunidad Ciudadana (CC), y la ausencia de otros, son muestras de que la oposición allanó el camino del oficialismo al menos tres veces en menos de ocho meses.

- 11 horas de interpelación: de los nervios de Lima al apoyo sorpresivo de Salame

Si bien no alcanzaron los dos tercios para censurar al ministro de Justicia Iván Lima, la autoridad salió de su interpelación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con una nota de reprobación a su gestión y una fuerte llamada de atención porque de 133 legisladores, 83 lo censuraron. Nadie lo felicitó. Fueron 11 horas de sesión que tuvieron al titular de Justicia y a los arcistas con los nervios de punta.

- Desbaratan una narcored en Brasil y BOA aparece en un gran envío en España

En las últimas horas se reportaron tres casos distintos de secuestro de toneladas de droga procedentes de Bolivia. El primer hallazgo se registró en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y es calificado como el más grande de los últimos años, además en este envío aparece BOA, que anunció una querella contra los autores de ese traslado en su vuelo.

- La investigación del caso Colodro seguirá sin la familia y entre denuncias de injerencia política

La familia de Carlos Colodro, exinterventor del Banco Fassil, anunció que se retiró de la investigación que la Fiscalía continúa en relación al presunto suicidio del funcionario. En tanto, expertos ponen en duda la versión que dio el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por considerar que hubo injerencia política y que hay varios elementos que no fueron esclarecidos, como la ausencia del registro de una cámara.

- ¿A quiénes señaló Colodro cuando escribió: “Me engañaron. Me dieron la espalda. Me mataron”?

Luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio por hecho que el interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, fue quien escribió la nota póstuma en su agenda antes de suicidarse, queda pendiente una pregunta: ¿A quiénes señaló Colodro cuando escribió en el encabezado de su carta: Me engañaron. Me dieron la Espalda. Me mataron?

- Aduana de España: En 2022 se detectaron 5 casos de droga en maletas de pasajeros de Bolivia

La Agencia Tributaria y Aduana de España reportó que, en el caso del aeropuerto de Barajas, en Madrid, en la gestión 2022 se presentaron cinco casos en los que pasajeros procedentes de Bolivia trataron de internar droga en sus maletas. La información fue proporcionada luego de que se confirmó que, en febrero de este año, secuestraron 478 kilos de cocaína, que llegaron a ese país en el área de carga de un vuelo de la empresa Boliviana de Aviación (BOA).

- Descienden las temperaturas a bajo cero y 5 personas fallecen por hipotermia en La Paz

En el altiplano boliviano el frio recrudece y descienden las temperaturas a bajo cero, lo que provocó que en el último mes, cinco personas fallecieron por hipotermia en La Paz.