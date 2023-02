El politólogo José Orlando Peralta indicó que el 21F desgastó la imagen de Morales y le orilló a que incurra en irregularidades en las elecciones fallidas de 2019. Agregó que la ciudadanía movilizada conllevó a que el líder del MAS renuncie a la presidencia, oportunidad que fue desaprovechada por los políticos de la oposición.

“El 21F pudo ser la oportunidad de gestar un proyecto político alterno al MAS. Los opositores fueron incapaces para consolidar la lucha ciudadana y sus errores y mezquindades personales ocasionaron que el MAS vuelva al gobernador. El MAS ganó sin Evo Morales. Los opositores desaprovecharon la lucha ciudadana por errores y falta de estrategia”, indicó.

Peralta recordó que tras la renuncia de Morales la oposición nuevamente no pudo articular un único proyecto, “por mezquindades personales y de grupos”, y que Añez tuvo el error de candidatear y Camacho fragmentó el voto opositor. Además, aseveró que volvieron a subestimar al MAS, a lo que se sumó la mala gestión del gobierno transitorio, todo lo que hizo que las “personas que no iban a votar por el MAS, terminen votando por el MAS”.

El analista político Rolando Schrupp opinió que los opositores y sus líderes “fueron y son funcionales al MAS”. Expresó que son “politiqueros” de coyuntura y caudillistas, que no tienen un proyecto político ni una propuesta que pueda hacerle frente al Movimiento al Socialismo.

“Todos estos politiqueros son caudillistas, no tienen un proyecto político, solo entran en discusiones en proyectos personales de poder. Hasta ahora no entienden los problemas estructurales del país. Los políticos de oposición han sido siempre funcionales al MAS, no tienen ni idea de lo que harían poder, desaprovechar la lucha de los ciudadanos y causaron que el MAS retorne”, sostuvo.

Schrupp aseveró que la actual oposición y sus líderes están lejos de encarar un proyecto político alternativo al MAS. Añadió que tienen una desconexión con la población y creen que ganarán las elecciones con seis meses de campaña y sin una propuesta alternativa seria.