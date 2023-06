La oposición política conformada por Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en el Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) salvó este martes de la censura al ministro de Justicia, Iván Lima, según se conoció en los resultados de votación de los legisladores, publicados por CC.

Los resultados finales en Diputados fueron los siguientes: por censura 65 votos, no a la censura 40, el titular Jerges Mercado no votó. En Senadores votaron por la censura 18, por la no censura 8 y 2 blancos. El total de votos de 133, se necesitaban 89 para la censura de Lima, pero solo alcanzaron a 83. Faltaron 6 votos para llegar a los 2/3 y censurar a Lima. En Diputados, siete integrantes de CC tenían licencia. En Senadores, uno de CC estaba con permiso y uno votó a favor.