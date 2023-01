“Conforme rezan las Resoluciones de Ampliados, pronunciamientos, misivas a autoridades y otros emanadas desde este ente matriz, debe juzgarse conforme ley, a todos los autores intelectuales y materiales de las muertes, que a consecuencia de la crisis de 2019 y del paro indefinido so pretexto de Censo en 2023, enlutaron a las familias bolivianas.

En su pronunciamiento a la opinión pública, la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia pide no solo el castigo por los hechos de 2019, sino por el paro cívico realizado en Santa Cruz en defensa del Censo.

“Por fin Camacho, el golpista, está en la cárcel, era lo que el pueblo esperaba. Como familia intercultural estamos pidiendo la máxima pena que existe en la justicia boliviana. No puede quedarse en una detención preventiva de cuatro meses nomás, hubo muertes en Senkata y Sacaba. Como familia Intercultural nos declaramos en estado de emergencia, porque tiene que ser sancionado con la máxima pena”, manifestó el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Estevan Alavi.

Exigimos a las autoridades judiciales se proceda de manera ejemplarizadora con todos aquellos que fueron cómplices y coautores de estos hechos”, afirma el documento.

Asimismo, las siete organizaciones sociales del campo y la ciudad que conforman el Bloque Oriente, afín al MAS, resolvieron respaldar las acciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Sostienen que estas instituciones solo están “cumpliendo con su obligación de investigar y procesar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y fueron los autores de las masacres de Sacaba y Senkata durante el Golpe de Estado del 2019”.

Quieren hacer creer que la detención es por las masacresEl viernes pasado la Justicia determinó la detención preventiva, por cuatro meses, del excívico, Luis Fernando Camacho. La medida debe ser cumplida en la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, en el marco de las investigaciones en el caso Golpe de Estado I.

Aunque los cuatro pronunciamientos ya mencionados aseveran que la aprehensión es por las muertes de Senkata y Sacaba, la Asociación de Víctimas de Senkata aclaró que esto es falso, que es lo que se quiere hacer creer a la población.

“Sobre la detención de Luis Fernando Camacho, es necesario aclarar a la opinión pública nacional e internacional que el proceso Golpe I, no es por los asesinatos consumados el 15 y 19 de noviembre de 2019, no es por las heridas con armas de fuego perpetrados el 11, 15 y 19 de noviembre de 2019, nos es por las detenciones y procesos ilegales ejecutados los días 11, 15 y 19 de noviembre de 2019, no es por las torturas realizadas los días 11, 15 y 19 de noviembre de 2019.

Este proceso no contempla como víctimas los 22 asesinatos acontecidos durante el gobierno de Janine Añez, a los heridos con armas de fuego o a los detenidos ilegalmente”, señala el pronunciamiento.

El activista de derechos humanos, David Inca, afirmó que por las masacres hay dos procesos penales abiertos en diciembre de 2019, radicados en la Fiscalía de Cochabamba (caso Sacaba) y en la Fiscalía de El Alto (caso Senkata).

Advirtió que ambos procesos penales llevan tres años en etapa de investigación, tiempo en el que la Fiscalía no ha realizado imputaciones formales por los delitos de Asesinatos, Lesiones Graves, Tortura, Masacres y Genocidio.

“Camacho ha sido detenido por el delito de terrorismo, pero concretaente no ha sidoa detenido por las masacres de Senkata y Sacaba. Es importante hacer esta aclaración porque quieren mostrar como si fuera por estos casos y no es así. Esta detención sólo puede ser aprovechada para pedir que la Fiscalía avance en los casos de las masacres”, manifestó Inca.