Otros tres jesuitas fueron acusados de pederastia y la Iglesia ve “errores”; Una veintena de interpelaciones son postergadas por más de un año; negociado de 22 proyectos de la UPRE suma Bs 104 millones. Página Siete le presenta algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- Otros tres jesuitas fueron acusados de pederastia y la Iglesia ve “errores”

Después del escándalo de pederastia del padre Alfonso Pedrajas -mejor conocido como padre Pica-, salieron a la luz otros tres casos de jesuitas que fueron acusados del mismo delito. Dos de sus superiores, quienes conocían de los casos, en la actualidad se encuentran suspendidos.

- Una veintena de interpelaciones son postergadas por más de un año

Las interpelaciones dejaron de ser una herramienta de fiscalización del Ejecutivo, para convertirse -según los legisladores- en un obstáculo de orden político. Afirman que son retardadas hasta por un año y medio para proteger al gabinete de Luis Arce de una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que perdió el apoyo de su propia bancada.

- Chapare: narcotráfico, chutos y pesca mueven el contrabando de combustibles

El narcotráfico, la circulación de autos chutos y la piscicultura mueven el mercado negro de combustibles en el Chapare, la zona cocalera de Bolivia. Las 15 estaciones de servicio del trópico no logran abastecer la demanda por el desvío de los carburantes al mercado ilegal o con fines ilícitos.

- Negociado de 22 proyectos de la UPRE suma Bs 104 millones

Cuatro empresarios constructores denunciaron el robo de 22 proyectos elaborados para la edificación de escuelas. La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) recibió los documentos y adjudicó esos contratos a otras firmas que evadieron así el pago del costo de la preinversión; sin embargo, resultaron beneficiadas por una “invitación directa”. Todos los proyectos suman al menos 104 millones de bolivianos.

- Maggy Talavera se adaptó a la era digital y reivindica la ética

No hay espacio para arrepentimientos en la vida de Rossana Margot Talavera Román. La periodista cruceña no duda en decir “si en algo le atiné fue en ser periodista”. Atiende a Página Siete en medio de una decena de tareas administrativas que no la ponen del mejor humor, pero tampoco la vencen. Y es que su carácter amable es más fuerte que cualquier tempestad, es difícil no escucharla sonreír. Ella es un ejemplo de que se puede ser muy rigurosa y seria sin dejar de ser alegre. Maggy, como es mejor conocida, dirige y conduce Periodismo Sin Photoshop en radio Marítima 100.9. La voz de la periodista se escucha todos los sábados por la mañana y en la esfera digital está en www.maggytalavera.com.

- Una poderosa nevada sorprende al país

Intensas y “tempraneras” nevadas cayeron ayer en La Cumbre de La Paz y en la ruta hacia Cochabamba, por lo que el Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (Senamhi) mantiene una “alerta naranja” ante una posible crecida de ríos.

- Tigre cede puntos y se mantiene arriba

The Strongest volvió a ceder puntos en casa, ayer empató con Aurora 2-2 en el estadio Hernando Siles en la despedida del DT Ismael Rescalvo. Fue el segundo empate de los atigrados en casa, el primero fue ante Oriente en la décima jornada.