Pacto de Unidad advierte con tomar instituciones si no dan 30 años de cárcel a Añez

“Exigimos la máxima pena, 30 años de cárcel para la señora Jeanine Añez, porque hay muertos y víctimas. Como Pacto de Unidad vamos a tomar las acciones correspondientes si esto no avanza”, advirtió la ejecutiva de la Federación Bartolina Sisa, Flora Aguilar.

El Pacto de Unidad, afín al Gobierno, advirtió con tomar instituciones judiciales si la justicia no dicta sentencia condenatoria de 30 años contra la exmandataria Jeanine Añez, procesada y llevada a juicio oral por el caso golpe de Estado II.

“Ayer hemos tocado este tema del porqué no hay celeridad en el proceso que debe tener la sentencia correspondiente, no sólo ella, sino contra Luis Fernando Camacho, Arturo Murillo y todos los que tienen que ser encarcelados. Dicen que no hay pruebas y que sigue la investigación ¿qué investigación están buscando? si todo está registrado en los medios de comunicación y todo lo que hemos vivido en carne propia. Hemos determinado 30 años de cárcel por los muertos que ha dejado, sino asumiremos medidas”, reiteró este martes.

Por su parte, el director de la entidad pública Soberanía Alimentaria, Víctor Hugo Vásquez señaló este martes que está muy preocupado porque ve que en la justicia boliviana hay una “chicanería”.

“Estamos muy preocupados porque se ha entrado a una chicanería como se está haciendo ahora. Aquellos momentos en los que hemos vivido han sido dramáticos, no sólo para mí, sino para la familia y es lo que más duele. Estoy convencido de que si alguien comete algún delito hay que sancionar y castigarlo, en ese sentido pido a la justicia boliviana que de una vez por todas concluya este proceso inicial y establezca la condena”, demandó la autoridad en contacto con Radio Kawsachun Coca.