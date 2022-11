“Pando es un puente de la droga de un país hacia otro”

Ana Lucía Reis es una de las 22 alcaldesas de Bolivia, de las cuales sólo dos son de ciudades capitales, en medio de más de 300 alcaldes en el país. Quienes la conocen la describen como una mujer amable, hospitalaria y decidida.

Eso se puso en evidencia cuando Página Siete la entrevistó en su casa, en Cobija, donde hizo degustar de la variedad de productos amazónicos de la región.

Hace años, en 2002 incursionó en la política como diputada uninominal y sabe cómo manejarse, pero gobernar en la capital pandina, una región “pequeña” en comparación a otras del país, no es tan fácil como parece.

Estar en la frontera, colindante con países como Brasil y Perú, hizo que Pando se convierta en una especie de “puente” para el tráfico de drogas, ya que estas sustancias ilícitas salen de un país y pasan por Bolivia con destino al territorio contiguo, así lo cuenta Ana Lucía Reis.

¿Cómo es gobernar en Pando, específicamente en Cobija, si se toma en cuenta que estamos en la frontera, donde se registran altos índices de inseguridad, de contrabando?

Es muy interesante, yo estoy muy feliz, porque es un área donde la gente es muy buena, donde hay mucha unión y Pando en realidad es como un puente, por ejemplo, el puente de la droga que viene de un país, cruza por Bolivia para llegar a otro y a veces tenemos serios problemas como muertes por asesinatos, luchas de poder que hay entre bandos, etc.

Es muy triste esta situación, también hay muchos robos de motos y o robos de cartera desde motos y eso justamente se está tratando de controlar.

En esta región fronteriza con Brasil y Perú hay un trabajo muy cercano con las ciudades cercanas como Cobija, Epitaciolandia y Brasileia (...). Hay una relación muy cercana con los alcaldes y hay proyectos conjuntos para controlar el dengue, la chikungunya.

En cuanto a la violencia, con la Policía Boliviana y la Policía brasileña existe un trabajo coordinado, de cooperación, lo que ayuda bastante a evitar muchos problemas de violencia.

Se sabe que hay un caso muy sonado de un militar asesinado, la familia pide justicia. ¿qué puede decir al respecto?

La verdad sobre este caso muy poco le puedo decir, sé que está siendo investigado, no hay todavía un informe exacto. Más bien decirle que en Cobija, como somos frontera, donde podríamos vivir con muchos más problemas, todavía podemos decir que vivimos más tranquilos en comparación a otras regiones y espero que estos casos no se repitan. Tanto Alcaldía como Gobernación coordinamos, trabajamos para que la Policía tenga condiciones para investigar.

¿Cuáles son los mayores obstáculos que usted enfrenta en la política?

Yo diría que obstáculos por ser mujer yo no los siento. El mayor obstáculo que hay es la falta de recursos. Tenemos un municipio, como muchos, sin recursos para inversión, los recursos no alcanzan ni siquiera para funcionamiento, pero para esos estamos trabajando, estamos haciendo gestión.

A escala nacional hubo una reducción de los POA, ¿cómo afectó esta reducción en este municipio y cómo lo está afrontando usted en su gestión?

Yo creo que es la capital con mayores problemas, porque prácticamente no tenemos ingresos propios, son mínimos. Cobija ha crecido en base a inversión, tenemos una gran cantidad de vehículos con placa nacional, después dependemos mucho del IDH, se hace gestiones para que ya no tengamos tanta dependencia. Estos ingresos del IDH han caído de manera importante.

En Cobija no tenemos recursos para inversión, los pocos recursos que tenemos son para cubrir los gastos, son muchas deudas que hasta 2038 tenemos que enfrentar.

¿Cómo está su relación con el Gobierno de turno, está recibiendo apoyo para programas, planes y proyectos?

Las veces que he tocado las puertas del Gobierno me he encontrado siempre con muy buena predisposición. Estuve en La Paz buscando recursos para el BOL-110, para prevenir todos estos problemas de violencia que tenemos y el viceministro de Gobierno me acompañó personalmente al Viceministerio de Gestión Pública, al banco en búsqueda de créditos y todo eso.

Podemos decir que tenemos una relación muy buena donde hemos tocado puertas.

En las reuniones que hemos sostenido los alcaldes de capitales con el Presidente, hemos coincidido que se necesita abrir la cooperación internacional, que tengamos créditos directos, que se amplíe el plazo para el pago de deudas

¿Cómo está su relación con el líder del Movimiento Tercer Sistema, están recibiendo apoyo? Y si es así, ¿qué tipo de apoyo les entregan?

A nosotros nos han prestado la sigla sin ponernos ningún tipo de condicionamiento, me he reunido dos veces con el líder del MTS, un día en La Paz y después también nos ha visitado en Cobija, una persona muy amable, muy buena, que siempre nos ofrece lo que puede apoyarnos con su experiencia, está siempre a disposición, pero nunca hubo ningún tipo de condición.

¿Cómo están los preparativos en Cobija, en Pando, para el censo que se aproxima? ¿Usted está de acuerdo con la postergación de la encuesta para que se lleve a cabo en 2024?

El Presidente, en las reuniones que hemos tenido sobre el censo, en ningún momento se ha cerrado en lo que significa la fecha, no es que estamos cerrados en 2024, queremos que todos estén preparados y justamente hay ahora responsabilidad compartida.

Cada gobierno municipal de capital hemos conformado nuestro equipo técnico, estamos trabajando con el INE. El momento que todos digamos ‘estamos listos’, se puede llevar adelante el censo, ojalá que sea el próximo año entre agosto y septiembre para que ya pronto tengamos un censo que todos esperamos, pero un censo responsable, uno que después no nos traiga consecuencias. En el caso de Cobija, nosotros vamos a ser uno de los departamentos de los más beneficiados, vivimos en una economía de 40.000 habitantes siendo que hemos pasado los 100.000 habitantes. Esperamos que muy pronto se lleve adelante, pero ya estando preparados.

¿Qué es lo que se conversó en las reuniones con el Gobierno, qué es lo que se propuso por parte de Pando?

Primero, en las condiciones que estamos viviendo, la economía, las posibilidades de que nuestros créditos se alarguen o que por lo menos nos den dos años más de gracia para que tengamos la posibilidad de respirar y de poder invertir dentro de nuestro municipio, la posibilidad de que también trabajemos directamente con la cooperación, hagamos gestiones para proyectos y que vayan directo de la cooperación a los municipios y no a través del Viceministerio de Inversión Pública, que es lo que nos retrasa mucho para poder llevar a cabo los proyectos para los municipios a través de la cooperación.

La alcaldesa Reis atendió a Página Siete en septiembre pasado.