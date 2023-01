El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo ayer que Fernando Camacho es un privilegiado en el penal de Chonchocoro. Agregó que cuando el Gobernador fue aprehendido no sufrió ningún rasguño.

“Si hablamos en las condiciones en las cuales vive al interior de Chonchocoro, podemos hablar que no solamente se les están consagrando y respetando todos y cada uno de sus derechos humanos, sino que está recibiendo privilegios frente a otras personas privadas de libertad”, aseguró Del Castillo.

La autoridad –en entrevista con el canal estatal– afirmó que Camacho tiene a su disposición un monitor cardiaco, un equipo de electrocardiograma, un tensiómetro y hasta especialistas las 24 horas del día.

“Yo me pregunto si alguien dentro de territorio nacional conoce alguna persona privada de libertad que al interior de su celda tenga un monitor cardiaco, tenga un electrocardiograma, tenga un oxímetro, un tensiómetro, tenga especialistas de distintas índoles para velar su salud las 24 horas”, aseguró.

Del Castillo insistió y aseguró que Camacho no está recibiendo solamente una atención pronta y oportuna, “sino que está recibiendo privilegios frente a las otras personas privadas de libertad”.

Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre en un operativo violento y luego fue trasladado a La Paz, donde un juez dictaminó que debe cumplir detención preventiva en el penal Chonchocoro.

Del Castillo manifestó que es falso todo lo que se manifiesta respecto a la aprehensión de Camacho, dado que una vez que el Gobernador arribó a suelo paceño recibió visitas médicas que constataron que estaba estable y no tenía ninguna lesión.

“¿Qué quiere decir esto? Ni siquiera tenía un rasguño al momento de su aprehensión y posterior traslado al departamento de La Paz”, aseguró el ministro de Gobierno.

Del Castillo también se refirió a los supuestos movimientos financieros de Camacho y sus allegados durante el mes de noviembre de 2019, en el marco de las pesquisas del caso denominado “golpe I”.

La autoridad aseguró que el ministerio de Gobierno presentó memoriales ante el Ministerio Público para que se puedan ampliar las investigaciones contra Camacho por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y seducción de tropas.

“Lo lamentable de todo esto es que por recursos económicos algunos miembros policiales e incluso militares aceptaron dádivas o beneficios económicos o en beneficio de terceras personas para ir en contra de los intereses del pueblo”, sostuvo el ministro Del Castillo.

La autoridad adelantó que hay otras personas que están siendo investigadas por “movimientos sospechosos” durante la crisis de 2019 y expresó que teme que puedan escapar del país. En ese marco, les invitó a presentarse voluntariamente ante las instancias pertinentes.

“Este es un tema que hasta ahora lo estamos manteniendo en reserva, no queremos que otras personas que están siendo investigadas por movimientos sospechosos durante el golpe de Estado que hubiesen financiado parte del golpe de Estado puedan escapar de nuestras fronteras. Queremos que estos sujetos, de manera voluntaria, se vayan presentando ante las instancias correspondientes, presten su declaración ante el Ministerio Público y esto nos va a ayudar a acelerar los tiempos para darle una verdad al pueblo boliviano”, aseguró.

El sábado, Camacho envió una carta a Creemos, organización política que lidera. En esa misiva, plantea una serie de tareas.

Una de ellas está dirigida a los funcionarios de la gobernación. Camacho les pidió a los servidores públicos que estén alerta, porque –considera– su aprehensión tiene como meta dañar la gestión. “A los trabajadores y funcionarios de la Gobernación les pido que se mantengan alerta, mi secuestro también tiene como objetivo dañar la gestión”, sostuvo.

En la misma línea manifestó que el MAS “está lanzando propuestas para consolidar el Golpe de Estado” a su gestión. “Le digo a mi pueblo cruceño, ustedes me eligieron como Gobernador y ustedes decidan si debo seguir o no como Gobernador. Sólo a ustedes me debo”, afirmó.