Para Mamani ya existe un “ganador” para Defensor

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó que el postulante Pedro Callisaya es el ganador del proceso de selección de Defensor del Pueblo. Por lo cual, cuestionó a la oposición por no dar sus votos para elegirlo.

“Tenemos un ganador (...). ¿Por qué no puede ser el primer lugar (elegido)? ¿Por qué no puede ser nombrado el primero? (Pedimos a la oposición) que nos den los argumentos válidos (para no elegir al primero), no ha habido un argumento válido”, manifestó Mamani en conferencia de prensa.

El 1 de septiembre, la Asamblea Legislativa sesionó, luego de tres meses, para elegir un titular de la Defensoría del Pueblo. A la etapa de votación pasaron siete postulantes que fueron elegidos en un proceso de selección cuestionado. Sin embargo, ningún candidato logró dos tercios.

El presidente de Diputados criticó a sus colegas de la oposición, quienes según él tuvieron prácticas “fascistas” con las que controlaron el voto de los miembros de sus bancadas.

Mamani señaló que la Asamblea Legislativa continuará con el proceso de elección, para dar una respuesta a la población. “(La elección de Defensor) es una tarea que tenemos que cumplir en el Órgano Legislativo (...). Vamos a continuar esforzándonos a que se pueda dar la viabilidad”, complementó.