“Para ser autoridad principal, uno necesita valentía” y otras 12 frases de Evo en Argentina

A continuación, le presentamos las frases que resumen la intervención del exmandatario boliviano y líder del MAS.

1. Me acuerdo de niño, decían que la política del campesino del altiplano boliviano era pala y pico, llegue de jovenzuelo a la zona del trópico de Cochabamba y nos dice otra vez ‘la política del campesino Chapareño cocalero es hacha y machete’ (...). Nos dimos cuenta que la derecha, las oligarquías tenían derecho a hacer política y no la gente humilde.

2. La mamá no quería que Leonardo Loza, ahora senador, no quería que vaya a la escuela, y el papá quería que vaya a la escuela. Por qué la mamá no quería, la mamá había dicho si mi hijo Leonardo va a aprender a leer y escribir le van a matar, así era. A los primeros quechuas y aymaras que aprendieron a leer y escribir sacaron el ojo, les cortaron la mano.

3. Mi primera escuela hice en Argentina, una escuelita llamada Calilegua en Jujuy (...) Vuelvo a Orinoca y pase de curso, pase de primero a segundo, tercero a cuarto, mi mamá se sorprendía ‘que es eso primero, segundo, tercero, cuarto, Evito’ (decía). ‘No, soy el mejor alumno, estoy pasando de curso’.

4. Sería largo comentar de escuelas clandestinas, perseguidos profesores que enseñaban a leer y escribir a hijos de indígenas, de ahí venimos.

5. El debate que teníamos en la década del 90 es si todos somos originarios, unos somos originarios milenarios y otros originarios contemporáneos. Escuche por ahí ‘unos vivimos en la selva, otros llegamos en barcos’. Hay que olvidarse de barcos y selva, aquí somos todos originarios.

6. Para ser autoridad principal, no solamente uno necesita energía, no solamente necesita fuerza, sino fundamentalmente valentía, decisión política.

7. Tuve que apelar a algunos técnicos expertos de Argentina, Venezuela, Cuba, España. ¿Qué les pedía? ‘Ustedes son expertos, yo quiero saber ¿si la empresa privada se queda con 18% pueden recuperar su inversión y tener utilidades, eso quiero saber’. Después de dos, tres semanas me llaman, y me dicen con 18% las petroleras van a recuperar su inversión y tener utilidades (...) Me llamó Néstor (Kirchner) y dijo: ‘si las petroleras no van a invertir yo voy a invertir en Bolivia’.

8. Tengo lindos recuerdos con Néstor (Kirchner), estaba de dirigente todavía caminando por aquí por allá, estaba en Argentina en conferencias y me dicen ‘el presidente Néstor Kirchner quiere hablar contigo’. Me ha sorprendido, yo no pedí audiencia y me lleva a la Casa Rosada, con la prensa; me asusto, qué está pasando. Ahora me di cuenta que Néstor Kirchner estaba promocionando un nuevo líder político, igual hacia Hugo, Fidel, Lula, tan visionarios para gestar nuevos líderes.

9. Creo que ojalá a la cabeza de Bolivia y Argentina, ojalá se incorpore Chile, estaba comentando México, a la cabeza de Bolivia y Argentina si industrializamos el litio a manos del pueblo, bajo la administración de Estado podemos ser potencia en el mundo en el tema litio.

10. EEUU está en decadencia, pierde hegemonía en América, en la última cumbre, por solidaridad con Cuba, Venezuela, Nicaragua, casi 10 presidentes no han ido (...) de las 22 intervenciones, 20 protestaron ‘por qué no está Cuba, por qué no está Venezuela, por qué no está Nicaragua, por qué el golpe de Estado en Bolivia’.

11. En Bolivia casi no hay derecha, derecha si hay es por el tema de medios de comunicación, si no hay medios de comunicación no hubiera derecha en Bolivia, en Bolivia si no fuera MAS, si no fuera Evo, de qué hablarían, no habría nada, solo hablan del MAS, de Evo cada día.

12. Esta pandemia -espero no estar equivocado- hace cinco o seis años leí un informe del FMI y que decía: ‘en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción a la población innecesaria’ y ¿cuál es la población innecesaria? las viejas y los viejos, y los discapacitados. Esta pandemia que llegó hace dos años a quién afectó, a las personas de la tercera edad, a las personas que tienen problemas de salud, parecía ser verdad ese informe que leí.

13. Unirnos es lo más difícil, es una batalla permanente, algunos somos patriotas de la patria grande, de convicción, y algunos aparecen de ambición y ocasión. Tenemos problemas en Bolivia quienes somos de convicción, esta dura batalla.