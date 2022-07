Patty a Montaño: Más bien estén calladitos, no me saquen la lengua, puedo hablar muchas cosas

La exdiputada del MAS Lidia Patty respondió a la exministra Gabriela Montaño y dijo que no le teme y le pidió mantener silencio porque -advirtió- si le “sacan la lengua” puede “hablar muchas cosas”.

La también exlegisladora dijo sentirse “espantada” con las declaraciones de Patty sobre su pedido de investigación contra Adriana Salvatierra y Susana Rivero, sus excolegas, en el marco del caso “golpe I”

“A mí, lo que Gabriela Montaño me dice, me responde, yo no le tengo miedo tal vez he sido antes sumisa de ella, pero ahora no (...). Más bien ellos que estén calladitos, que no me saquen la lengua, puedo hablar muchas cosas”, manifestó Patty en un reporte de ANF.