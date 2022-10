La exdiptuada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, criticó la postura del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y se ofreció llevarle una carta de renuncia “si no le gusta la gestión pública”.

“Si no le gusta la gestión pública, que deje el cargo. Si no quiere hacer, yo le propongo llevarle su renuncia a Camacho para que deje de molestar al pueblo boliviano ¿Cuánto vamos a perder? No podemos permitir a Camacho ¿Qué cosa quiere? Como Jeanine Añez ha robado y nos ha encerrado en la pandemia y el BCB lo han vaciado”, dijo Patty.