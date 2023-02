La exdiputada del MAS, Lidia Patty, señaló que todavía no es momento de hacer campaña política y cuestionó a quienes acompañan al líder del partido azul, Evo Morales. Su declaración se registró a tiempo de pronunciarse sobre el incidente en Potosí en el que un funcionario le quitó la silla a Morales en un acto.

“A veces tenemos etapas (de) cuándo podemos hacer nuestras campañas (...). Tenemos que respetarnos en todo momento, no puede ser en ese momento nomas, nosotros como indígenas originarias pedimos a las bases para entrar a cualquier lugar, siempre pedimos permiso. No sé quienes acompañaban al hermano Evo Morales, también mucho le están llevando, queriendo tratar de hacer quedar mal eso también tiene que pensarse, no es momento de hacer campaña todavía, va a llegar el momento, vamos a hacer todos”, expresó ante los medios.