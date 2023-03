Mencionó que no recibe apoyo ni del gobierno ni de exautoridades, sino que camina sola por las calles de la urbe paceña.

“Así a mí me persiguen, aquí tenemos un señor día a día me está persiguiendo. Ahora voy a presentar a la Fiscalía, aquí tengo el memorial”, manifestó la exdiputada.

Con la imagen en mano del hombre que la persigue, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, denunció este jueves que una persona la sigue cada día, por lo que teme por su vida y la de su familia. Lamentó que la Fiscalía no haya atendido los tres memoriales que envió solicitando garantías.

Por esa razón, teme por su vida la seguridad de sus familiares. Dijo que la persona que la persigue se llama Bruno y ya tiene su número de celular, elementos que presentará a la Fiscalía, a fin de que le den garantías.

“Como detrás de mi andan, por eso voy a presentar (memorial) para que me den garantías. Con esta vez ya voy a presentar por cuarta vez pidiendo que me den garantías, nunca me obedece el Ministerio Público”, manifestó.

Para Patty, la Fiscalía solo actúa con celeridad para los que tienen planta y aquellos que están implicados en delitos graves, pero no así para los indígenas.

La exlegisladora desconoce los motivos de su perseguidor, sin embargo, sospecha que es un enviado de las personas a quienes denunció por el caso golpe de Estado I.